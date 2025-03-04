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Posted 4 марта, 12:40

Published 4 марта, 12:40

Modified 4 марта, 12:42

Updated 4 марта, 12:42

«Россети» обеспечили электроснабжение производства сельхозтехники «Мираторга»

«Россети» обеспечили электроснабжение производства сельхозтехники «Мираторга»

4 марта 2025, 12:40
Компания «Россети Центр» выделила 2,6 МВт дополнительной мощности заводу «Плотавское», на базе которого «Мираторг» создает собственное производство оборудования.

Белгородское предприятие раньше специализировалось на изготовлении маслопрессов, а теперь будет выпускать различную продукцию — от планок и ножей до станков, кормушек и сложного оборудования для животноводства и растениеводства.

Общий объем присоединения потребителя составил 3 МВт. В рамках проекта энергетики построили распределительный пункт 10 кВ, проложили несколько участков кабельных линий электропередачи. Работы выполнены с опережением срока.

«Россети» активно поддерживают развитие агросектора. В числе недавних проектов — стартовавшее в этом году строительство подстанции для сырного завода в Новосибирской области, присоединение к сети новой площадки крупнейшего производителя молока в Ленинградской области.

Источник: телеграм-канал «Россети»

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#Алёна Мальцева#Электроснабжение#Россети
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