«Россети» обеспечили электроснабжение производства сельхозтехники «Мираторга»

Posted 4 марта, 12:40
Published 4 марта, 12:40
Modified 4 марта, 12:42
Updated 4 марта, 12:42
Белгородское предприятие раньше специализировалось на изготовлении маслопрессов, а теперь будет выпускать различную продукцию — от планок и ножей до станков, кормушек и сложного оборудования для животноводства и растениеводства.
Общий объем присоединения потребителя составил 3 МВт. В рамках проекта энергетики построили распределительный пункт 10 кВ, проложили несколько участков кабельных линий электропередачи. Работы выполнены с опережением срока.
«Россети» активно поддерживают развитие агросектора. В числе недавних проектов — стартовавшее в этом году строительство подстанции для сырного завода в Новосибирской области, присоединение к сети новой площадки крупнейшего производителя молока в Ленинградской области.
Источник: телеграм-канал «Россети»