Проверил ли Роспотребнадзор белгородский цемзавод, как обещал Демидов?

Журналистка Бел.Ру сделала запрос в ведомство, чтобы узнать, обращались ли возмущённые жители напрямую в Роспотреб. Но в белгородском Управлении сообщили, что с начала 2025 года обращений ни от граждан, ни от органов местного самоуправления, ни от кого-либо ещё на счёт работы ЗАО «Белгородский цемент» к ним не поступало.