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Posted 4 марта, 07:22

Published 4 марта, 07:22

Modified 4 марта, 08:05

Updated 4 марта, 08:05

Белгородцы не жаловались в Роспотребнадзор на работу цемзавода с начала года

Проверил ли Роспотребнадзор белгородский цемзавод, как обещал Демидов?

4 марта 2025, 07:22
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородцы не жаловались в Роспотребнадзор на работу цемзавода с начала года

Сюжет
Проверка
Мэр обещал, что Роспотребнадзор проверит «Белгородский цемент» после нового потока жалоб. Но жалобы, видимо, есть только в комментариях на странице губернатора.

В конце февраля белгородцы вновь начали жаловаться на работу печально известного цементного завода «Цемроса». В соцсетях жители начали писать, что из-за дыма, который выбрасывают трубы предприятия, машины и окна жилых домов на Левобережье начали покрываться плёнкой.

На жалобы ответил мэр Валентин Демидов и пообещал направить информацию в Роспотребнадзор, чтобы там организовали проверку. Он также предложил пользователям обратиться с претензиями к специалистам самостоятельно.

Комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Комментарии на странице Вячеслава Гладкова. Фото: bel.ru

Журналистка Бел.Ру сделала запрос в ведомство, чтобы узнать, обращались ли возмущённые жители напрямую в Роспотреб. Но в белгородском Управлении сообщили, что с начала 2025 года обращений ни от граждан, ни от органов местного самоуправления, ни от кого-либо ещё на счёт работы ЗАО «Белгородский цемент» к ним не поступало.

На вопрос о том, проводились ли какие-нибудь новые проверки, в Роспотребнадзоре так и не ответили.

Напомним, что история с белгородским цемзаводом началась ещё в 2023 году. Тогда Росприроднадзор после жалоб горожан организовал проверку и выявил почти 30 нарушений. Бывший гендиректор завода Эдуард Андросов хотел скрыть факты нарушений и предложил инспекторам крупную взятку. В итоге против Андросова завели уголовное дело, суд назначил ему семь лет условного срока и миллионный штраф.

Вред, который причинило атмосфере предприятие АО «Белгородский цемент», входящее в группу компаний «Цемрос», Росприроднадзор оценил в 51,6 млн рублей. Если компания откажется возмещать эти средства, их придётся взыскивать в судебном порядке. Всего от организации в прошлом году потребовали 70,8 млн рублей за ущерб природе. Ещё на 1,5 млн рублей суд оштрафовал сам «Цемрос».

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