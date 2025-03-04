Пока на белгородской птицефабрике нарушали СанПин, в области готовился теракт

Posted 4 марта, 15:30
Published 4 марта, 15:30
Modified 4 марта, 15:30
Updated 4 марта, 15:30
В Белгородской области выявлены нарушения ветеринарного законодательства на птицефабрике «Белгородский бройлер». Прокуратура и Россельхознадзор выявили, что на предприятии одна дорога использовалась для отходов, кормов и яиц, а чистая и грязная зоны не были разделены. Руководству предписано устранить нарушения. Это лично контролирует губкинский прокурор.
Напомним, что летом 2024 года в продукции находили сальмонеллу.
После новых жалоб белгородцев на выбросы дыма от завода «Цемрос», мэр города Валентин Демидов пообещал направить информацию в Роспотребнадзор для проверки.
Однако, как выяснилось, с начала года в ведомство не поступало обращений ни от граждан, ни от местных властей относительно работы «Белгородского цемента». При этом, по запросу журналистов, Роспотребнадзор не сообщил, проводились ли новые проверки завода.
В Белгородской области ФСБ задержала россиянина, планировавшего диверсию по заданию украинских спецслужб. Мужчина приобрёл взрывное устройство и собирался подорвать военных и технику. Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы, штрафу в 500 тысяч рублей и ограничению свободы на год.