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Posted 4 марта, 15:30

Published 4 марта, 15:30

Modified 4 марта, 15:30

Updated 4 марта, 15:30

В Белгородскойобласти готовился теракт

Пока на белгородской птицефабрике нарушали СанПин, в области готовился теракт

4 марта 2025, 15:30
Фото: 1MI. В Белгородскойобласти готовился теракт
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Новости Белгорода
Нарушения на птицефабрике, обещанная проверка цементного завода и строгий приговор за планируемый теракт — в нашем обзоре самых важных событий дня.

На белгородской птицефабрике выявлены нарушения санитарных норм

В Белгородской области выявлены нарушения ветеринарного законодательства на птицефабрике «Белгородский бройлер». Прокуратура и Россельхознадзор выявили, что на предприятии одна дорога использовалась для отходов, кормов и яиц, а чистая и грязная зоны не были разделены. Руководству предписано устранить нарушения. Это лично контролирует губкинский прокурор.

Напомним, что летом 2024 года в продукции находили сальмонеллу.

Лучше не покупать? На птицеферме «Белгородского бройлера» выявлены нарушения
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Проверили ли цементный завод в Белгороде?

После новых жалоб белгородцев на выбросы дыма от завода «Цемрос», мэр города Валентин Демидов пообещал направить информацию в Роспотребнадзор для проверки.

Однако, как выяснилось, с начала года в ведомство не поступало обращений ни от граждан, ни от местных властей относительно работы «Белгородского цемента». При этом, по запросу журналистов, Роспотребнадзор не сообщил, проводились ли новые проверки завода.

Напомним, в прошлом году Росприроднадзор выявил почти 30 нарушений на заводе, а его бывший гендиректор осуждён за попытку дачи взятки инспекторам. Вред от работы предприятия оценён в более 51 млн рублей.

Проверил ли Роспотребнадзор белгородский цемзавод, как обещал Демидов?
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Суровый приговор за подготовку теракта в Белгородской области

В Белгородской области ФСБ задержала россиянина, планировавшего диверсию по заданию украинских спецслужб. Мужчина приобрёл взрывное устройство и собирался подорвать военных и технику. Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы, штрафу в 500 тысяч рублей и ограничению свободы на год.

Планировал теракт в Белгородской области: суд вынес суровый приговор
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