Почему из некоторых мест Белгорода «исчезли» укрытия? Ответил мэр

Оказалось, что такие изменения связаны с «технической необходимостью», а конкретнее — с ремонтом Нового моста. Там пришлось убрать только одно укрытие. В сравнение мэр Валентин Демидов привёл ремонт по улице Красноармейской, где необходимости в перемещении укрытий не было.