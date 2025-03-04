Почему из некоторых мест Белгорода «исчезли» укрытия? Ответил мэр

Posted 4 марта, 12:09
Published 4 марта, 12:09
Modified 4 марта, 12:11
Updated 4 марта, 12:11
Некоторые укрытия начали увозить с Нового моста в Белгороде. Жители решили поинтересоваться, почему их убирают и куда перевозят.
Оказалось, что такие изменения связаны с «технической необходимостью», а конкретнее — с ремонтом Нового моста. Там пришлось убрать только одно укрытие. В сравнение мэр Валентин Демидов привёл ремонт по улице Красноармейской, где необходимости в перемещении укрытий не было.
Он добавил, что укрытия устанавливают только после согласования со специалистами: конструкции не должны мешать участникам движения, поэтому их установка возможна не везде.
Всего в областном центре размещены 769 защитных конструкций. Большинство из них установили в тех местах, где наибольший пешеходный поток.
Добавим, что ремонтные работы на Новом мосту стартовали в январе текущего года, когда на улице Красноармейской только заканчивались похожие работы. Из-за этого некоторые белгородцы думали, что возникнет коллапс.
Сдать обновлённый Новый мост планируется до конца текущего года, а пока там временно перекрыли движение.