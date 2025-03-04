bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 12:09

Published 4 марта, 12:09

Modified 4 марта, 12:11

Updated 4 марта, 12:11

Укрытие в Белгороде

Почему из некоторых мест Белгорода «исчезли» укрытия? Ответил мэр

4 марта 2025, 12:09
Фото: страница Валентина Демидова. Укрытие в Белгороде

Белгородцам объяснили, почему с Нового моста увезли укрытие

С Нового моста увезли одно из укрытий. Белгородцы решили поинтересоваться, с чем связано такое решение.

Некоторые укрытия начали увозить с Нового моста в Белгороде. Жители решили поинтересоваться, почему их убирают и куда перевозят.

Оказалось, что такие изменения связаны с «технической необходимостью», а конкретнее — с ремонтом Нового моста. Там пришлось убрать только одно укрытие. В сравнение мэр Валентин Демидов привёл ремонт по улице Красноармейской, где необходимости в перемещении укрытий не было.

Он добавил, что укрытия устанавливают только после согласования со специалистами: конструкции не должны мешать участникам движения, поэтому их установка возможна не везде.

Всего в областном центре размещены 769 защитных конструкций. Большинство из них установили в тех местах, где наибольший пешеходный поток.

Добавим, что ремонтные работы на Новом мосту стартовали в январе текущего года, когда на улице Красноармейской только заканчивались похожие работы. Из-за этого некоторые белгородцы думали, что возникнет коллапс.

Сдать обновлённый Новый мост планируется до конца текущего года, а пока там временно перекрыли движение.

Не только на подъезде к Белгороду и Новом мосту: где ещё появилась пробка?
Узнать подробнее
Читайте также:
Будет коллапс? Как белгородцы встретили новость о ремонте Нового мостаИз-за ремонта части Нового моста в Белгороде дважды перекроют движение«Харгора станет!» Не все белгородцы рады «выделенке» для автобусов на Новом мосту
#Александра Склярова#Белгородская область#Ремонт#Белгород#Укрытие#Валентин Демидов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика