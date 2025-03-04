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Posted 4 марта, 08:10

Published 4 марта, 08:10

Modified 4 марта, 08:12

Updated 4 марта, 08:12

В Белгородской области готовился теракт

Планировал теракт в Белгородской области: суд вынес суровый приговор

4 марта 2025, 08:10
Фото: 1MI. В Белгородской области готовился теракт

В Белгородской области мужчина хотел взорвать военных и технику

Сюжет
ФСБ
ФСБ задержала россиянина, планировавшего диверсию в Белгородской области.

Белгородские силовики задержали россиянина, готовившего диверсию по заданию украинских спецслужб. Он приобрёл взрывное устройство и планировал подорвать технику и военных.

ФСБ пресекла преступление на этапе подготовки. Следствие возбудило уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатки. Белгородский областной суд признал обвиняемого виновным и назначил 20 лет лишения свободы, включая три года в тюрьме, штраф 500 тысяч рублей и год ограничения свободы. Приговор пока не вступил в силу.

Фото: ФСБ

Ранее ФСБ опубликовала видео с осуждёнными россиянами, причастными к диверсиям по указанию украинских спецслужб. Всего к ответственности привлекли восемь человек, включаяодного белгородца.

Также силовики задержали 40-летнего жителя Абакана за призывы к уничтожению мирных жителей Белгородской, Ростовской и Московской областей.

Россиянин призывал истребить белгородцев: его задержали
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#Анна Селищева#Приговор#Общество#Белгородская область#Происшествия#ФСБ#Белгород#Терракт#Госизмена
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