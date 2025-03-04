Планировал теракт в Белгородской области: суд вынес суровый приговор

Posted 4 марта, 08:10
Published 4 марта, 08:10
Modified 4 марта, 08:12
Updated 4 марта, 08:12
Белгородские силовики задержали россиянина, готовившего диверсию по заданию украинских спецслужб. Он приобрёл взрывное устройство и планировал подорвать технику и военных.
ФСБ пресекла преступление на этапе подготовки. Следствие возбудило уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатки. Белгородский областной суд признал обвиняемого виновным и назначил 20 лет лишения свободы, включая три года в тюрьме, штраф 500 тысяч рублей и год ограничения свободы. Приговор пока не вступил в силу.
Ранее ФСБ опубликовала видео с осуждёнными россиянами, причастными к диверсиям по указанию украинских спецслужб. Всего к ответственности привлекли восемь человек, включаяодного белгородца.
Также силовики задержали 40-летнего жителя Абакана за призывы к уничтожению мирных жителей Белгородской, Ростовской и Московской областей.