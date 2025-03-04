Планировал теракт в Белгородской области: суд вынес суровый приговор

ФСБ пресекла преступление на этапе подготовки. Следствие возбудило уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатки. Белгородский областной суд признал обвиняемого виновным и назначил 20 лет лишения свободы, включая три года в тюрьме, штраф 500 тысяч рублей и год ограничения свободы. Приговор пока не вступил в силу.