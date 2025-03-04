Новые велодорожки в Белгороде планируют разместить на заболоченной местности

Posted 4 марта, 07:16
Published 4 марта, 07:16
Modified 4 марта, 07:19
Updated 4 марта, 07:19
В Белгороде продолжают улучшать Сосновку. За прошлый год в парке разместили три разных дистанции для бега и установили спортплощадку для занятий уличной гимнастикой. В текущем году хотят высадить 80 тысяч саженцев сосны и создать 50-метровый бассейн и глэмпинг.
В то же время глава региона поручил расчистить все озёра, которые в последние годы оказались заболочены. Они находятся в чаще леса, однако после их ликвидации там смогут разместить новые велодорожки.
Напомним, что новость о создании в парке 50-метрового бассейна озвучили минувшей осенью. Сейчас создаётся его концепция. Тогда некоторые белгородцы подумали, что участки в Сосновке принадлежат частникам, однако их догадки опровергли.
Недавно деревья в парке скосила болезнь, которую нельзя вылечить. Кроме того, закончилось возведение арт-объекта за 18 млн рублей, который многих жителей поверг в шок.