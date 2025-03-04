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Posted 4 марта, 07:16

Published 4 марта, 07:16

Modified 4 марта, 07:19

Updated 4 марта, 07:19

Сосновка

Новые велодорожки в Белгороде планируют разместить на заболоченной местности

4 марта 2025, 07:16
Фото: страница Валентина Демидова. Сосновка
Белгородцам рассказали о планах развития парка Сосновка. В ближайшее время на территории планируют высушить заболоченные озёра.

В Белгороде продолжают улучшать Сосновку. За прошлый год в парке разместили три разных дистанции для бега и установили спортплощадку для занятий уличной гимнастикой. В текущем году хотят высадить 80 тысяч саженцев сосны и создать 50-метровый бассейн и глэмпинг.

В то же время глава региона поручил расчистить все озёра, которые в последние годы оказались заболочены. Они находятся в чаще леса, однако после их ликвидации там смогут разместить новые велодорожки.

Напомним, что новость о создании в парке 50-метрового бассейна озвучили минувшей осенью. Сейчас создаётся его концепция. Тогда некоторые белгородцы подумали, что участки в Сосновке принадлежат частникам, однако их догадки опровергли.

Недавно деревья в парке скосила болезнь, которую нельзя вылечить. Кроме того, закончилось возведение арт-объекта за 18 млн рублей, который многих жителей поверг в шок.

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#Александра Склярова#Сосновка#Белгород#Болота#Валентин Демидов
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