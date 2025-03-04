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Posted 4 марта, 06:51

Published 4 марта, 06:51

Modified 4 марта, 06:53

Updated 4 марта, 06:53

Белгородцы попросили переместить ярмарку к аэропорту, но получили отказ

Могут ли ярмарку переместить на открытую площадку у аэропорта в Белгороде?

4 марта 2025, 06:51
Фото: 1MI.

Белгородцы попросили переместить ярмарку к аэропорту, но получили отказ

Белгородцы предложили переместить ярмарку на другую площадку, но мэр Валентин Демидов объяснил, что такой вариант пока не рассматривается.

В вечернем прямом эфире белгородцы решили предложить градоначальнику Валентину Демидову переместить сельскохозяйственную ярмарку. По их словам, удобнее всего будет разместить её у аэропорта, который не работает с начала СВО из-за неспокойной оперативной обстановки.

Однако такое предложение мэр оставил без должного внимания. Он объяснил, что площадку для проведения ярмарки выбирали исходя из безопасности жителей, поэтому переносить её пока не планируют и тем более проводить на открытых площадках города.

Добавим, что сельскохозяйственная ярмарка проводится в Белгороде по субботам. Там местные фермеры продают свои товары по низким ценам.

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#Александра Склярова#Ярмарка#Белгород#Валентин Демидов
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