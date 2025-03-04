Могут ли ярмарку переместить на открытую площадку у аэропорта в Белгороде?

Posted 4 марта, 06:51
Published 4 марта, 06:51
Modified 4 марта, 06:53
Updated 4 марта, 06:53
В вечернем прямом эфире белгородцы решили предложить градоначальнику Валентину Демидову переместить сельскохозяйственную ярмарку. По их словам, удобнее всего будет разместить её у аэропорта, который не работает с начала СВО из-за неспокойной оперативной обстановки.
Однако такое предложение мэр оставил без должного внимания. Он объяснил, что площадку для проведения ярмарки выбирали исходя из безопасности жителей, поэтому переносить её пока не планируют и тем более проводить на открытых площадках города.
Добавим, что сельскохозяйственная ярмарка проводится в Белгороде по субботам. Там местные фермеры продают свои товары по низким ценам.