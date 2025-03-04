Металлоинвест расширяет сеть вендинговых аппаратов для организации питания работников

Сегодня на предприятиях Металлоинвеста уже работает 26 вендинговых аппаратов. В первую очередь их размещают в подразделениях, где сотрудники трудятся в ночные смены или на удаленных участках. В продуктоматах можно приобрести как комплексные обеды, так и на выбор — горячие блюда, свежие салаты и выпечку. Оплата доступна как корпоративной картой питания, так и банковской картой. В некоторых аппаратах также предусмотрена выдача специализированного питания — пектиновых напитков.