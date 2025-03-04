Металлоинвест расширяет сеть вендинговых аппаратов для организации питания работников

Posted 4 марта, 09:53
Published 4 марта, 09:53
Modified 4 марта, 09:56
Updated 4 марта, 09:56
Первые продуктоматы появились на ОЭМК и МГОКе в конце 2022 года в рамках пилотного проекта. Новшество оказалось востребованным: это подтвердили и объёмы продаж, и многочисленные положительные отзывы.
Сегодня на предприятиях Металлоинвеста уже работает 26 вендинговых аппаратов. В первую очередь их размещают в подразделениях, где сотрудники трудятся в ночные смены или на удаленных участках. В продуктоматах можно приобрести как комплексные обеды, так и на выбор — горячие блюда, свежие салаты и выпечку. Оплата доступна как корпоративной картой питания, так и банковской картой. В некоторых аппаратах также предусмотрена выдача специализированного питания — пектиновых напитков.
«В прошедшем году мы увеличили размер компенсации питания до стоимости полноценного обеда, а теперь дополнили стационарные столовые и буфеты удобными продуктоматами. Это ещё один шаг, который позволяет нашим сотрудникам вкусно и полезно питаться в любое время рабочего дня. Наш следующий шаг — формирование набора блюд в каждом продуктомате в соответствии с предпочтениями работников подразделения», — отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова.
На ОЭМК новые продуктоматы установлены в энергоцехе, цехе подготовки производства и других подразделениях. Ранее сотрудникам этих участков приходилось приносить еду с собой или тратить время на переход в ближайшую столовую. Теперь свежий и вкусный обед можно получить всего за несколько секунд, выбрав блюда на терминале.
На Михайловском ГОКе аппараты появились в ряде удалённых подразделений и в учебном центре, а на Лебединском ГОКе — в удалённых подразделениях и рядом со столовыми, где в ближайшее время планируются ремонты. Это позволит обеспечить работников горячим питанием в период временных неудобств.
Вендинговые аппараты оснащены системами охлаждения, поддерживающими температуру от +2 до +4 градусов, что гарантирует свежесть и качество продукции. Производство еды организовано корпоративными операторами питания на специализированных линиях, где используются вакуумные упаковщики для герметичной запайки контейнеров.
Ассортимент продуктоматов включает наиболее популярные блюда из меню столовых: овощные и мясные салаты, гарниры, котлеты, рыбу, мясо, запеканки, сырники и выпечку. Также предлагается два варианта сбалансированных обедов, стоимость которых соответствует сумме компенсации питания.
Развитие сети вендинговых аппаратов — один из проектов Металлоинвеста в рамках программы по улучшению условий труда. В 2024 году компания направила 766 млн рублей на повышение комфорта сотрудников. Были обновлены гардеробные, душевые, бытовые помещения, улучшена вентиляция и освещение, благоустроена территория комбинатов, закуплено новое оборудование для столовых и буфетов.