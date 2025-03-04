Механик из белгородской колонии придумал схему заработка на служебном грузовике

Posted 4 марта, 14:48
Published 4 марта, 14:48
Modified 4 марта, 14:50
Updated 4 марта, 14:50
Минувшим летом механик, работающий в исправительной колонии Алексеевки, решил заработать с помощью служебного грузовика. Для этого он предоставил «КамАЗ» своему отцу, зарабатывающему на жизнь предпринимательством, чтобы тот перевозил зерновые культуры.
Однако о незаконной схеме белгородца прознало руководство колонии. Тогда механик решил уволиться по собственному желанию, чтобы избежать проблем, но просчитался.
Прокурор региона обратился в суд с иском, чтобы причину увольнения поменяли на «утрату доверия». Судьи согласились с требованиями, однако приговор в законную силу ещё не вступил.