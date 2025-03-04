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Posted 4 марта, 14:48

Published 4 марта, 14:48

Modified 4 марта, 14:50

Updated 4 марта, 14:50

Механик из белгородской колонии придумал схему заработка на служебном грузовике

Механик из белгородской колонии придумал схему заработка на служебном грузовике

4 марта 2025, 14:48
Фото: Изображение Midjourney.
Мужчина хотел заработать через грузовик колонии и через своего отца, но о его плане стало известно. Через суд удалось изменить причину его увольнения.

Минувшим летом механик, работающий в исправительной колонии Алексеевки, решил заработать с помощью служебного грузовика. Для этого он предоставил «КамАЗ» своему отцу, зарабатывающему на жизнь предпринимательством, чтобы тот перевозил зерновые культуры.

Однако о незаконной схеме белгородца прознало руководство колонии. Тогда механик решил уволиться по собственному желанию, чтобы избежать проблем, но просчитался.

Прокурор региона обратился в суд с иском, чтобы причину увольнения поменяли на «утрату доверия». Судьи согласились с требованиями, однако приговор в законную силу ещё не вступил.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Колония#Госслужащий#Белгород#Исправительная колония#Механик
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