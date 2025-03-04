Марихуана в «Башне»: громкое задержание в белгородском ресторане

Суд установил, что в июне 2024 года женщина продала марихуану общей массой 68,2 грамма за 30 000 рублей мужчине, действовавшему под контролем полиции, на летней площадке ресторана «Башня» в Валуйках. Приговор: восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.