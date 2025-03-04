Марихуана в «Башне»: громкое задержание в белгородском ресторане

Posted 4 марта, 16:49
Published 4 марта, 16:49
Modified 4 марта, 16:52
Updated 4 марта, 16:52
Как сообщили в белгородской прокуратуре, 54-летнюю белгородку признали виновной в незаконном сбыте наркотиков (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Валуйская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение.
Суд установил, что в июне 2024 года женщина продала марихуану общей массой 68,2 грамма за 30 000 рублей мужчине, действовавшему под контролем полиции, на летней площадке ресторана «Башня» в Валуйках. Приговор: восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Согласно официальным данным в 2024 году в Белгороде было зафиксировано значительное количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в общей сложности 856 дел.
Из этого количества наиболее распространенными видами преступлений стали сбыт наркотиков — 511 случаев и хранение — 72 случая.