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Posted 4 марта, 11:25

Published 4 марта, 11:25

Modified 4 марта, 11:25

Updated 4 марта, 11:25

курицы

Лучше не покупать? На птицеферме «Белгородского бройлера» выявлены нарушения

4 марта 2025, 11:25
Фото: 1MI. курицы

На «Белгородском бройлере» нашли нарушения

Сюжет
Прокуратура
Губкинский прокурор выявил нарушения в работе ООО «Белгородский бройлер».

Губкинская прокуратура совместно с Россельхознадзором провела проверку в ООО «Белгородский бройлер», выявив нарушения ветеринарного законодательства. Оказалось, что на предприятии использовалась одна дорога для вывоза биологических отходов, транспортировки кормов и сбора яиц, что запрещено законом. Также в ограждении, разделяющем чистую и грязную зоны, был свободный проход для работников, что позволяло им переходить между зонами без соблюдения санитарных норм.

Прокурор города потребовал от генерального директора компании устранить нарушения. Выполнение требований контролируется.

Ранее в курином филе «Белгородского бройлера» обнаружили сальмонеллу.

Напомним, что в Белгороде выявили нарушения в сети магазинов «Светофор». Изъяли более 200 килограммов мяса, 280 яиц, 16 килограммов сыра и тысячи консервов.

Тысячи консервов и килограммы мяса в белгородских «Светофорах» вызвали подозрение
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Прокуратура#Нарушения#Курица#Птицеферма
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