Лучше не покупать? На птицеферме «Белгородского бройлера» выявлены нарушения

Posted 4 марта, 11:25
Published 4 марта, 11:25
Modified 4 марта, 11:25
Updated 4 марта, 11:25
Губкинская прокуратура совместно с Россельхознадзором провела проверку в ООО «Белгородский бройлер», выявив нарушения ветеринарного законодательства. Оказалось, что на предприятии использовалась одна дорога для вывоза биологических отходов, транспортировки кормов и сбора яиц, что запрещено законом. Также в ограждении, разделяющем чистую и грязную зоны, был свободный проход для работников, что позволяло им переходить между зонами без соблюдения санитарных норм.
Прокурор города потребовал от генерального директора компании устранить нарушения. Выполнение требований контролируется.
Ранее в курином филе «Белгородского бройлера» обнаружили сальмонеллу.
Напомним, что в Белгороде выявили нарушения в сети магазинов «Светофор». Изъяли более 200 килограммов мяса, 280 яиц, 16 килограммов сыра и тысячи консервов.