Лучше не покупать? На птицеферме «Белгородского бройлера» выявлены нарушения

Губкинская прокуратура совместно с Россельхознадзором провела проверку в ООО «Белгородский бройлер», выявив нарушения ветеринарного законодательства. Оказалось, что на предприятии использовалась одна дорога для вывоза биологических отходов, транспортировки кормов и сбора яиц, что запрещено законом. Также в ограждении, разделяющем чистую и грязную зоны, был свободный проход для работников, что позволяло им переходить между зонами без соблюдения санитарных норм.