Как оформить пособие по уходу за ребёнком в Белгородской области?

Posted 4 марта, 11:55
Published 4 марта, 11:55
Modified 4 марта, 11:57
Updated 4 марта, 11:57
В Белгородской области свыше 8 тысяч работающих граждан получают ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года. Только в 2025 году такую выплату оформили 1036 родителей.
Как пояснили в Отделении Социального фонда России по региону, ухаживать за малышом могут не только мама или папа, но и бабушка с дедушкой, если они официально трудоустроены. Если в семье рождается несколько детей, оплачиваемый отпуск могут взять сразу несколько родственников. Сейчас в области 599 отцов ухаживают за детьми, шестеро из них — за двойней. Среди получателей пособия также 109 работающих бабушек и один дедушка, воспитывающие малышей.
Размер выплаты зависит от зарплаты родителя и составляет 40% от среднего заработка за последние два года. В 2025 году минимальная сумма пособия — 10 103,85 рубля, а максимальная — 68 901,11 рубля. Если в семье несколько малышей, выплаты назначаются на каждого, но общий размер не превышает 100% средней зарплаты.
Чтобы оформить пособие, необходимо подать заявление работодателю. Декретный отпуск включается в стаж: за первого ребёнка начисляется 2,7 пенсионных коэффициента, за второго — 5,4, а за третьего и четвёртого — 8,1 ИПК.
С 2024 года родители, которые досрочно выходят на работу, сохраняют право на пособие. Формат работы — полный день, неполный график или удалёнка — значения не имеет.
Белгородцы активно используют средства материнского капитала, главным образом на улучшение жилищных условий. Также средства направляются на образование детей. В 2025 году маткапитал проиндексировали на 9,5%.