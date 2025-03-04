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Posted 4 марта, 11:55

Published 4 марта, 11:55

Modified 4 марта, 11:57

Updated 4 марта, 11:57

выплаты

Как оформить пособие по уходу за ребёнком в Белгородской области?

4 марта 2025, 11:55
Фото: 1MI. выплаты

В 2025 году больше 1000 белгородских семей оформили пособие по уходу за ребёнком

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Семья
В Белгородской области более 8 тысяч работающих родителей получают пособие по уходу за ребёнком. Выплаты сохраняются даже при досрочном выходе на работу.

В Белгородской области свыше 8 тысяч работающих граждан получают ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года. Только в 2025 году такую выплату оформили 1036 родителей.

Как пояснили в Отделении Социального фонда России по региону, ухаживать за малышом могут не только мама или папа, но и бабушка с дедушкой, если они официально трудоустроены. Если в семье рождается несколько детей, оплачиваемый отпуск могут взять сразу несколько родственников. Сейчас в области 599 отцов ухаживают за детьми, шестеро из них — за двойней. Среди получателей пособия также 109 работающих бабушек и один дедушка, воспитывающие малышей.

Размер выплаты зависит от зарплаты родителя и составляет 40% от среднего заработка за последние два года. В 2025 году минимальная сумма пособия — 10 103,85 рубля, а максимальная — 68 901,11 рубля. Если в семье несколько малышей, выплаты назначаются на каждого, но общий размер не превышает 100% средней зарплаты.

Чтобы оформить пособие, необходимо подать заявление работодателю. Декретный отпуск включается в стаж: за первого ребёнка начисляется 2,7 пенсионных коэффициента, за второго — 5,4, а за третьего и четвёртого — 8,1 ИПК.

С 2024 года родители, которые досрочно выходят на работу, сохраняют право на пособие. Формат работы — полный день, неполный график или удалёнка — значения не имеет.

Белгородцы активно используют средства материнского капитала, главным образом на улучшение жилищных условий. Также средства направляются на образование детей. В 2025 году маткапитал проиндексировали на 9,5%.

На что белгородцы чаще тратят средства маткапитала?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Семья#Выплаты#Белгород#СФР
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