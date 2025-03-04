Как оформить пособие по уходу за ребёнком в Белгородской области?

Как пояснили в Отделении Социального фонда России по региону, ухаживать за малышом могут не только мама или папа, но и бабушка с дедушкой, если они официально трудоустроены. Если в семье рождается несколько детей, оплачиваемый отпуск могут взять сразу несколько родственников. Сейчас в области 599 отцов ухаживают за детьми, шестеро из них — за двойней. Среди получателей пособия также 109 работающих бабушек и один дедушка, воспитывающие малышей.