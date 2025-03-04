Инструкция: как участникам СВО получить бесплатный участок в Белгородской области

Posted 4 марта, 10:23
Published 4 марта, 10:23
Modified 4 марта, 10:23
Updated 4 марта, 10:23
В Белгородской области участники спецоперации могут рассчитывать на получение бесплатно земельного участка. Также бойцам положены и другие льготы. Подробности — по ссылке. Что касается участков, как их получить и кому положена земля — читайте ниже. Всего на 1 февраля текущего года на территории области предоставили 16 участков участникам CBO. Две заявки находятся на рассмотрении. Всего для бойцов подготовили чуть более 600 участков.
В Белгородской области участники специальной военной операции, отмеченные за выдающиеся достижения и соответствующие установленным критериям, могут безвозмездно получить землю в собственность. Эта мера поддержки распространяется на Героев Российской Федерации, военнослужащих, удостоенных государственных наград, ветеранов боевых действий, добровольцев, а также сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания.
Важное условие: на момент завершения участия в СВО они должны быть зарегистрированы на территории Белгородчины по месту жительства или пребывания. Также землю могут получить те, кто во время службы был зарегистрирован за пределами области по адресу воинской части, а после завершения СВО вернулся и прописался в Белгородской области.
Чтобы получить землю нужно встать на учёт в управлении соцзащиты по месту регистрации. При подаче заявления нужно предоставить документы:
Документы для родственников погибших:
После постановки на учёт, следующим шагом будет обращение в уполномоченный орган по распоряжению земельными участками в муниципальном образовании.
Необходимые документы:
Орган, отвечающий за распоряжение землёй, примет решение о предоставлении участка (или предварительное решение о его согласовании) в течение 15 рабочих дней после получения заявления со всеми необходимыми документами.
Когда участник СВО, состоящий на учёте, обращается за земельным участком, уполномоченный орган должен ознакомить его со списком всех имеющихся в наличии сформированных участков, подходящих для ИЖС или ЛПХ, а также с территориями, где возможно формирование таких участков. Факт ознакомления подтверждается подписью заявителя на заявлении.
Бойцам СВО предоставляют участки из государственной или муниципальной собственности для строительства собственного дома или ведения личного хозяйства.
Напомним, Арбитражные суды с января 2023 года получили право временно останавливать дела о банкротстве, касающиеся участников СВО. Белгородская область лидирует среди регионов Черноземья по числу принятых решений о такой приостановке.