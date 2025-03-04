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Posted 4 марта, 10:23

Published 4 марта, 10:23

Modified 4 марта, 10:23

Updated 4 марта, 10:23

Инструкция: как участникам СВО получить бесплатный участок в Белгородской области

Инструкция: как участникам СВО получить бесплатный участок в Белгородской области

4 марта 2025, 10:23
Фото: 1MI.
Сюжет
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Кто имеет право на бесплатную землю на Белгородчине? Полная инструкция для участников СВО и их семей.

В Белгородской области участники спецоперации могут рассчитывать на получение бесплатно земельного участка. Также бойцам положены и другие льготы. Подробности — по ссылке. Что касается участков, как их получить и кому положена земля — читайте ниже. Всего на 1 февраля текущего года на территории области предоставили 16 участков участникам CBO. Две заявки находятся на рассмотрении. Всего для бойцов подготовили чуть более 600 участков.

Кто имеет право на участки

В Белгородской области участники специальной военной операции, отмеченные за выдающиеся достижения и соответствующие установленным критериям, могут безвозмездно получить землю в собственность. Эта мера поддержки распространяется на Героев Российской Федерации, военнослужащих, удостоенных государственных наград, ветеранов боевых действий, добровольцев, а также сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания.

Важное условие: на момент завершения участия в СВО они должны быть зарегистрированы на территории Белгородчины по месту жительства или пребывания. Также землю могут получить те, кто во время службы был зарегистрирован за пределами области по адресу воинской части, а после завершения СВО вернулся и прописался в Белгородской области.

Как получить землю: учёт

Чтобы получить землю нужно встать на учёт в управлении соцзащиты по месту регистрации. При подаче заявления нужно предоставить документы:

  • Для удостоверения личности: паспорт гражданина РФ.
  • Для подтверждения заслуг: документ о присвоении звания Героя РФ или о награждении орденами РФ за участие в спецоперации.
  • Для подтверждения статуса: удостоверение ветерана боевых действий.
  • Для подтверждения участия в СВО: информация из воинской части о зачислении в списки, выполнении боевых задач и дате завершения участия в СВО.
  • Для подтверждения проживания: документ, подтверждающий постоянное место жительства в Белгородской области.

Документы для родственников погибших:

    • Официальный документ, подтверждающий факт гибели или смерти военнослужащего.
    • Свидетельство о заключении брака (для вдовы или вдовца, не вступивших в повторный брак). Этот документ необходим для подтверждения родственных связей.
    • Свидетельства о рождении детей погибшего военнослужащего (для подтверждения родства с несовершеннолетними).
    • Свидетельство о рождении погибшего военнослужащего (для подтверждения родства с родителями погибшего).

Как получить землю: оформление участка

После постановки на учёт, следующим шагом будет обращение в уполномоченный орган по распоряжению земельными участками в муниципальном образовании.

Необходимые документы:

  • Паспорт гражданина РФ (на детей до 14 лет — свидетельство о рождении)
  • Документ, подтверждающий права законного представителя (если заявление подаётся от имени несовершеннолетних детей)
  • Свидетельство о заключении брака (при наличии)
  • Справка из управления соцзащиты о постановке на учёт (подтверждение права на льготу).

Сроки

Орган, отвечающий за распоряжение землёй, примет решение о предоставлении участка (или предварительное решение о его согласовании) в течение 15 рабочих дней после получения заявления со всеми необходимыми документами.

Где выдают участок

Когда участник СВО, состоящий на учёте, обращается за земельным участком, уполномоченный орган должен ознакомить его со списком всех имеющихся в наличии сформированных участков, подходящих для ИЖС или ЛПХ, а также с территориями, где возможно формирование таких участков. Факт ознакомления подтверждается подписью заявителя на заявлении.

Для каких целей выдают участки

Бойцам СВО предоставляют участки из государственной или муниципальной собственности для строительства собственного дома или ведения личного хозяйства.

Напомним, Арбитражные суды с января 2023 года получили право временно останавливать дела о банкротстве, касающиеся участников СВО. Белгородская область лидирует среди регионов Черноземья по числу принятых решений о такой приостановке.

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