Инструкция: как участникам СВО получить бесплатный участок в Белгородской области

В Белгородской области участники спецоперации могут рассчитывать на получение бесплатно земельного участка. Также бойцам положены и другие льготы. Подробности — по ссылке. Что касается участков, как их получить и кому положена земля — читайте ниже. Всего на 1 февраля текущего года на территории области предоставили 16 участков участникам CBO. Две заявки находятся на рассмотрении. Всего для бойцов подготовили чуть более 600 участков.