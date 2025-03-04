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Posted 4 марта, 09:55

Published 4 марта, 09:55

Modified 4 марта, 09:57

Updated 4 марта, 09:57

«Газпром межрегионгаз Белгород» развивает интеллектуальную систему учета газа

«Газпром межрегионгаз Белгород» развивает интеллектуальную систему учета газа

4 марта 2025, 09:55
Фото: Газпром межрегионгаз Белгород.
«Газпром межрегионгаз Белгород» продолжает развивать интеллектуальную систему учета газа в Белгородской области.

В 2024 году потребителям газа установили 2863 «умных счетчика». В явнаре-феврале — 278. К концу текущего года планируется оснастить интеллектуальными приборами учета еще около 2500 потребителей. Всего с 2020 года юридическим и физическим лицам установлено около 8,3 тыс. интеллектуальных приборов учета газа.

Интеллектуальные приборы учета газа обеспечивают высокую точность измерений, имеют функцию самодиагностики, дистанционно передают данные о параметрах газопотребления на сервер поставщика газа или смартфон абонента, что исключает необходимость ручной передачи показаний.

«Проект направлен на повышение удобства потребления газа и точности учета. Современные приборы позволяют в режиме реального времени отслеживать объем потребляемого газа поставщику и абонентам», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», АО «Газпром газораспределение Белгород» Николай Клепиков.

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