«Газпром межрегионгаз Белгород» развивает интеллектуальную систему учета газа

Posted 4 марта, 09:55
Published 4 марта, 09:55
Modified 4 марта, 09:57
Updated 4 марта, 09:57
В 2024 году потребителям газа установили 2863 «умных счетчика». В явнаре-феврале — 278. К концу текущего года планируется оснастить интеллектуальными приборами учета еще около 2500 потребителей. Всего с 2020 года юридическим и физическим лицам установлено около 8,3 тыс. интеллектуальных приборов учета газа.
Интеллектуальные приборы учета газа обеспечивают высокую точность измерений, имеют функцию самодиагностики, дистанционно передают данные о параметрах газопотребления на сервер поставщика газа или смартфон абонента, что исключает необходимость ручной передачи показаний.
«Проект направлен на повышение удобства потребления газа и точности учета. Современные приборы позволяют в режиме реального времени отслеживать объем потребляемого газа поставщику и абонентам», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», АО «Газпром газораспределение Белгород» Николай Клепиков.