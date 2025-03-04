«Газпром межрегионгаз Белгород» развивает интеллектуальную систему учета газа

В 2024 году потребителям газа установили 2863 «умных счетчика». В явнаре-феврале — 278. К концу текущего года планируется оснастить интеллектуальными приборами учета еще около 2500 потребителей. Всего с 2020 года юридическим и физическим лицам установлено около 8,3 тыс. интеллектуальных приборов учета газа.