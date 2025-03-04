Елена Блиновская потеряла более 1,5 млрд и получила срок в 5 лет, но отсидит не все

Posted 4 марта, 06:22
Published 4 марта, 06:22
Modified 4 марта, 06:24
Updated 4 марта, 06:24
Сегодня в московском Савёловском суде «королеву марафонов» приговорили к пяти годам колонии общего режима из-за неуплаты налогов на общую сумму в 918 млн рублей и отмывании денег. Кроме того, Елене Блиновской запретили заниматься коммерческой деятельностью на четыре года, назначили штраф в один миллион рублей, а также приняли решение удовлетворить иск на её имя в размере 587 млн рублей.
Имущество Елены Блиновской и её мужа Алексея Блиновского обратили в доход государства. Это ещё более 650 млн рублей. Так, государству отошли как минимум 50 земельных участков, авто Bentley Continental и Lamborghini Urus, а также мотоциклы, несколько объектов недвижимости, включая коммерческие помещения, жильё в Ялте, имущество в Марий Эл и Адыгее, особняк в Истре и моторную лодку. Итого общая финансовая потеря составила более 1,5 млрд рублей.
Инфоцыганка и её адвокат просили суд перенести срок начала исполнения приговора до достижения 14 лет детьми женщины, однако просьбу оставили без удовлетворения. Вместе с этим с женщины сняли обвинения по одному из эпизодов преступления из-за истечения срока давности. Сторона обвинения запрашивала у суда для Блиновской шесть лет лишения свободы.
Однако Елене Блиновской уже засчитаны два года от оглашённого срока, т. к. виновная находилась на домашнем аресте и провела некоторое время в СИЗО. Согласно законодательству, два дня ареста считаются за один день в колонии, а один день в СИЗО — за 1,5 дня. Предварительно, выйти на свободу «королева марафонов» сможет летом 2028 года, если ей не одобрят УДО.
Защита Блиновской же посчитала наказание слишком суровым и запросила обжалование наказания. Решение по данной просьбе примут на следующей неделе после обсуждения с виновной блогершой. Мать Елены Блиновской заявила, что её дочь «просто растерзали». Сама Елена, согласно сообщениям очевидцев, заслушала приговор со спокойным лицом и без слёз.
Кроме того, в конце февраля ярославский суд решил приостановить производство по иску Сбера к Алексею Блиновскому о признании банкротства. Также в сентябре 2024 года ООО «Подари мечту» мужчины приостановила операции по счетам в Белгородской области.