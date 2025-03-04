Елена Блиновская потеряла более 1,5 млрд и получила срок в 5 лет, но отсидит не все

Однако Елене Блиновской уже засчитаны два года от оглашённого срока, т. к. виновная находилась на домашнем аресте и провела некоторое время в СИЗО. Согласно законодательству, два дня ареста считаются за один день в колонии, а один день в СИЗО — за 1,5 дня. Предварительно, выйти на свободу «королева марафонов» сможет летом 2028 года, если ей не одобрят УДО.