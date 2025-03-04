Дом разрушен, а выплат нет: почему?

По словам главы региона, ведётся работа по предоставлению жилья людям, чьи дома разрушены в результате обстрелов или расположены в закрытых населённых пунктах. Сейчас власти подбирают жилые помещения в Белгородской области. Однако при оформлении федеральной помощи часто возникают проблемы: жители, фактически проживавшие в повреждённых домах, но зарегистрированные в другом месте, не могут получить выплаты.