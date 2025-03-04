Дом разрушен, а выплат нет: почему?

Posted 4 марта, 06:39
Published 4 марта, 06:39
Modified 4 марта, 06:44
Updated 4 марта, 06:44
По словам главы региона, ведётся работа по предоставлению жилья людям, чьи дома разрушены в результате обстрелов или расположены в закрытых населённых пунктах. Сейчас власти подбирают жилые помещения в Белгородской области. Однако при оформлении федеральной помощи часто возникают проблемы: жители, фактически проживавшие в повреждённых домах, но зарегистрированные в другом месте, не могут получить выплаты.
Гладков призвал белгородцев заранее принимать взвешенные решения о прописке, чтобы избежать таких ситуаций. При этом он подчеркнул, что злоупотребления в виде фиктивных регистраций для получения выплат недопустимы. Власти намерены соблюдать законодательство и поддерживать тех, кто действительно нуждается в помощи.
С начала СВО более 5200 семей в Белгородской области лишились жилья из-за обстрелов. На их счета уже перечислили 20,5 млрд рублей, благодаря которым 2248 семей смогли приобрести новые дома, а 1278 — находятся в поиске.
Власти планируют направить ещё 28 млрд рублей пострадавшим.