bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 06:39

Published 4 марта, 06:39

Modified 4 марта, 06:44

Updated 4 марта, 06:44

разрушенный дом

Дом разрушен, а выплат нет: почему?

4 марта 2025, 06:39
Фото: 1MI. разрушенный дом

Белгородцам напомнили о правилах поддержи пострадавших от обстрелов

Сюжет
СВО
Вячеслав Гладков напомнил жителям региона о важности прописки в пострадавших домах для получения поддержки.

По словам главы региона, ведётся работа по предоставлению жилья людям, чьи дома разрушены в результате обстрелов или расположены в закрытых населённых пунктах. Сейчас власти подбирают жилые помещения в Белгородской области. Однако при оформлении федеральной помощи часто возникают проблемы: жители, фактически проживавшие в повреждённых домах, но зарегистрированные в другом месте, не могут получить выплаты.

Гладков призвал белгородцев заранее принимать взвешенные решения о прописке, чтобы избежать таких ситуаций. При этом он подчеркнул, что злоупотребления в виде фиктивных регистраций для получения выплат недопустимы. Власти намерены соблюдать законодательство и поддерживать тех, кто действительно нуждается в помощи.

С начала СВО более 5200 семей в Белгородской области лишились жилья из-за обстрелов. На их счета уже перечислили 20,5 млрд рублей, благодаря которым 2248 семей смогли приобрести новые дома, а 1278 — находятся в поиске.

Власти планируют направить ещё 28 млрд рублей пострадавшим.

Гладков: с начала СВО 85 тысяч пострадавших белгородцев получили выплаты
Узнать подробнее
Читайте также:
На текущей неделе выплаты за утерянное жильё получат 25 белгородцев на сумму 150 млнБелгородцам, потерявшим жильё, выплатят почти 5 млрд рублейМаткапитал и другие пособия: какие выплаты увеличили с февраля
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Происшествия#Белгород#СВО#Разрушения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика