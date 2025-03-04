Что женщины хотят на праздничный стол к 8 марта?

Posted 4 марта, 14:18
Published 4 марта, 14:18
Modified 4 марта, 14:20
Updated 4 марта, 14:20
Международный женский день — это возможность поздравить своих близких и собраться за праздничным столом. Выберите вкусные и легкие блюда, оставляющие ощущение легкости. Мы собрали лучшие идеи для праздничного меню.
Эта оригинальная закуска выглядит как настоящий весенний букет. Вам понадобятся:
10 помидоров-сливок;
100 г творожного сыра;
1 зубчик чеснока;
свежий укроп;
зеленый лук для оформления.
Приготовление:
Измельчите укроп и чеснок, смешайте с творожным сыром.
На каждом помидоре сделайте крестообразный надрез и аккуратно удалите часть мякоти.
Наполните томаты сырной смесью и выложите на тарелку, добавив перья зеленого лука в качестве «стеблей».
Эта легкая и полезная закуска прекрасно дополнит праздничный стол. Вам понадобятся:
4 ломтика цельнозернового хлеба;
1 спелый авокадо;
2 яйца;
тыквенные семечки;
зелень для украшения.
Приготовление:
Поджарьте хлеб в тостере или на сухой сковороде.
Авокадо разомните вилкой и нанесите на хлебные ломтики.
Отварите яйца, разрежьте пополам и выложите сверху.
Посыпьте семечками и украсьте зеленью.
Яркий и легкий салат с цитрусовыми нотками подарит свежесть и изысканный вкус. Вам понадобятся:
300 г отварного куриного филе;
1 красный грейпфрут;
80 г сыра бри;
листья салата;
1 ст. л. оливкового масла;
½ ст. л. лимонного сока;
кедровые орехи.
Приготовление:
Куриное филе нарежьте ломтиками.
Грейпфрут очистите от кожуры и пленок, нарежьте дольками.
Сыр нарежьте небольшими кусочками.
Выложите на тарелку листья салата, затем курицу, грейпфрут и бри.
Полейте заправкой из масла и лимонного сока, посыпьте кедровыми орешками.
Ароматное и пикантное блюдо с азиатскими нотками. Вам понадобятся:
400 г куриного филе;
2 ст. л. соевого соуса;
1 ст. л. меда;
1 ч. л. молотого имбиря;
1 ч. л. кунжута;
200 г красной капусты;
1 морковь;
1 ст. л. рисового уксуса;
1 ст. л. оливкового масла.
Приготовление:
Куриное филе нарежьте полосками, замаринуйте в соевом соусе, меде и имбире на 30 минут.
Обжарьте курицу на сковороде до золотистой корочки, посыпьте кунжутом.
Капусту и морковь тонко нашинкуйте, смешайте с уксусом и маслом.
Подавайте курицу с салатом.
Легкое, но сытное блюдо, которое можно подать как закуску или основное. Вам понадобятся:
3 болгарских перца разного цвета;
200 г брынзы;
2 помидора;
1 яйцо;
зелень (укроп, петрушка);
1 ст. л. оливкового масла.
Приготовление:
Разрежьте перцы пополам, удалите семена.
Нарежьте помидоры, смешайте с размятой брынзой и взбитым яйцом.
Добавьте измельченную зелень и перемешайте.
Начините перцы получившейся смесью и запекайте при 200°C около 25 минут.
Ароматные вафли станут идеальным завершением праздничного вечера. Вам понадобятся:
2 яйца;
250 мл молока;
200 г муки;
1 ч. л. ванильного сахара;
1 ч. л. разрыхлителя;
50 г сливочного масла.
Приготовление:
Взбейте яйца с молоком и ванильным сахаром.
Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте.
Введите растопленное масло и взбейте тесто.
Выпекайте в вафельнице до золотистого цвета.
Легкий и полезный десерт с натуральной сладостью фруктов. Вам понадобятся:
200 г творога;
1 банан;
1 манго;
ягоды (клубника, гранат и т. д.).
Приготовление:
Нарежьте фрукты ломтиками.
Выложите творог горкой на тарелку.
Украсьте фруктами и ягодами, по желанию добавьте мед или орехи.
Источник: ogorod.ru