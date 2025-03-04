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Posted 4 марта, 14:18

Published 4 марта, 14:18

Modified 4 марта, 14:20

Updated 4 марта, 14:20

Собрали для вас идеи, что приготовить к 8 марта

Что женщины хотят на праздничный стол к 8 марта?

4 марта 2025, 14:18
Фото: Изображение Midjourney. Собрали для вас идеи, что приготовить к 8 марта

С белгородцами поделились лёгкими и изысканными блюдами для праздничного стола

Сюжет
Праздник
Приготовить праздничный стол на 8 марта — это не сложно! Главное — выбрать легкие, красивые и вкусные блюда. Рецептами мы поделились ниже.

Международный женский день — это возможность поздравить своих близких и собраться за праздничным столом. Выберите вкусные и легкие блюда, оставляющие ощущение легкости. Мы собрали лучшие идеи для праздничного меню.

Закуска «Тюльпаны» из помидоров с сырной начинкой

Эта оригинальная закуска выглядит как настоящий весенний букет. Вам понадобятся:

  • 10 помидоров-сливок;

  • 100 г творожного сыра;

  • 1 зубчик чеснока;

  • свежий укроп;

  • зеленый лук для оформления.

Приготовление:

  1. Измельчите укроп и чеснок, смешайте с творожным сыром.

  2. На каждом помидоре сделайте крестообразный надрез и аккуратно удалите часть мякоти.

  3. Наполните томаты сырной смесью и выложите на тарелку, добавив перья зеленого лука в качестве «стеблей».

«Тюльпаны» из помидоров
«Тюльпаны» из помидоров. Фото: lafoy.ru

Брускетты с авокадо и яйцом

Эта легкая и полезная закуска прекрасно дополнит праздничный стол. Вам понадобятся:

  • 4 ломтика цельнозернового хлеба;

  • 1 спелый авокадо;

  • 2 яйца;

  • тыквенные семечки;

  • зелень для украшения.

Приготовление:

  1. Поджарьте хлеб в тостере или на сухой сковороде.

  2. Авокадо разомните вилкой и нанесите на хлебные ломтики.

  3. Отварите яйца, разрежьте пополам и выложите сверху.

  4. Посыпьте семечками и украсьте зеленью.

Брускетты с авокадо и яйцом
Брускетты с авокадо и яйцом. Фото: ogorod.ru

Салат с курицей, грейпфрутом и сыром бри

Яркий и легкий салат с цитрусовыми нотками подарит свежесть и изысканный вкус. Вам понадобятся:

  • 300 г отварного куриного филе;

  • 1 красный грейпфрут;

  • 80 г сыра бри;

  • листья салата;

  • 1 ст. л. оливкового масла;

  • ½ ст. л. лимонного сока;

  • кедровые орехи.

Приготовление:

  1. Куриное филе нарежьте ломтиками.

  2. Грейпфрут очистите от кожуры и пленок, нарежьте дольками.

  3. Сыр нарежьте небольшими кусочками.

  4. Выложите на тарелку листья салата, затем курицу, грейпфрут и бри.

  5. Полейте заправкой из масла и лимонного сока, посыпьте кедровыми орешками.

Салат с курицей, грейпфрутом и сыром бри
Салат с курицей, грейпфрутом и сыром бри. Фото: ogorod.ru

Курица по-корейски с салатом из красной капусты

Ароматное и пикантное блюдо с азиатскими нотками. Вам понадобятся:

  • 400 г куриного филе;

  • 2 ст. л. соевого соуса;

  • 1 ст. л. меда;

  • 1 ч. л. молотого имбиря;

  • 1 ч. л. кунжута;

  • 200 г красной капусты;

  • 1 морковь;

  • 1 ст. л. рисового уксуса;

  • 1 ст. л. оливкового масла.

Приготовление:

  1. Куриное филе нарежьте полосками, замаринуйте в соевом соусе, меде и имбире на 30 минут.

  2. Обжарьте курицу на сковороде до золотистой корочки, посыпьте кунжутом.

  3. Капусту и морковь тонко нашинкуйте, смешайте с уксусом и маслом.

  4. Подавайте курицу с салатом.

Курица по-корейски с салатом из красной капусты
Курица по-корейски с салатом из красной капусты. Фото: ogorod.ru

Запеченные перцы с брынзой и зеленью

Легкое, но сытное блюдо, которое можно подать как закуску или основное. Вам понадобятся:

  • 3 болгарских перца разного цвета;

  • 200 г брынзы;

  • 2 помидора;

  • 1 яйцо;

  • зелень (укроп, петрушка);

  • 1 ст. л. оливкового масла.

Приготовление:

  1. Разрежьте перцы пополам, удалите семена.

  2. Нарежьте помидоры, смешайте с размятой брынзой и взбитым яйцом.

  3. Добавьте измельченную зелень и перемешайте.

  4. Начините перцы получившейся смесью и запекайте при 200°C около 25 минут.

Запеченные перцы с брынзой и зеленью
Запеченные перцы с брынзой и зеленью. Фото: ogorod.ru

Венские вафли с ванилью

Ароматные вафли станут идеальным завершением праздничного вечера. Вам понадобятся:

  • 2 яйца;

  • 250 мл молока;

  • 200 г муки;

  • 1 ч. л. ванильного сахара;

  • 1 ч. л. разрыхлителя;

  • 50 г сливочного масла.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с молоком и ванильным сахаром.

  2. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте.

  3. Введите растопленное масло и взбейте тесто.

  4. Выпекайте в вафельнице до золотистого цвета.

Венские вафли с ванилью
Венские вафли с ванилью. Фото: ogorod.ru

Десерт «Нежность» из творога и фруктов

Легкий и полезный десерт с натуральной сладостью фруктов. Вам понадобятся:

  • 200 г творога;

  • 1 банан;

  • 1 манго;

  • ягоды (клубника, гранат и т. д.).

Приготовление:

  1. Нарежьте фрукты ломтиками.

  2. Выложите творог горкой на тарелку.

  3. Украсьте фруктами и ягодами, по желанию добавьте мед или орехи.

Источник: ogorod.ru

Десерт «Нежность» из творога и фруктов
Десерт «Нежность» из творога и фруктов. Фото: ogorod.ru
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