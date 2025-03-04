Чем закончилась госпитализация белгородских детей в Ставропольском крае?

Posted 4 марта, 13:45
Published 4 марта, 13:45
Modified 4 марта, 13:47
Updated 4 марта, 13:47
Информация о госпитализации юных белгородцев появилась в начале февраля. Журналисты Бел.Ру выяснили подробности.
По официальным данным, всегo в медицинских организациях Ставропольского края госпитализировали 12 белгородских спортсменов.
В настоящее время всех воспитанников в удовлетворительном состоянии выписали. Дети находятся в пансионате «Факел».
Власти отметили, что администрация пансионата выполняет все необходимые санитарно-эпидемиологические требования содержания мест проживания, пищеблока, питьевого режима.
Причиной госпитализации детей стала норовирусная инфекция, подтверждённая лабораторными исследованиями. Санитарно-эпидемиологическое расследование проводят специалисты Ставропольского края.
В правительстве отметили, что обратную доставку детей после окончания времени пребывания обеспечат транспортом РЖД. В состав сопровождающих лиц от «Академии спорта» входит медработник учреждения.
Напомним, в январе 2025 года в Белгороде разгорелся скандал вокруг частного пансионата для пожилых людей. После проведенной проверки прокуратурой и управлением Роспотребнадзора были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.