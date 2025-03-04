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Posted 4 марта, 13:45

Published 4 марта, 13:45

Modified 4 марта, 13:47

Updated 4 марта, 13:47

Чем закончилась госпитализация белгородских детей в Ставропольском крае?

Чем закончилась госпитализация белгородских детей в Ставропольском крае?

4 марта 2025, 13:45
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Проверка
Не так давно 12 белгородских спортсменов попали в больницу в Ставрополье. Каковы результаты санитарно-эпидемиологического расследования?

Информация о госпитализации юных белгородцев появилась в начале февраля. Журналисты Бел.Ру выяснили подробности.

По официальным данным, всегo в медицинских организациях Ставропольского края госпитализировали 12 белгородских спортсменов.

В настоящее время всех воспитанников в удовлетворительном состоянии выписали. Дети находятся в пансионате «Факел».

Власти отметили, что администрация пансионата выполняет все необходимые санитарно-эпидемиологические требования содержания мест проживания, пищеблока, питьевого режима.

Причиной госпитализации детей стала норовирусная инфекция, подтверждённая лабораторными исследованиями. Санитарно-эпидемиологическое расследование проводят специалисты Ставропольского края.

В правительстве отметили, что обратную доставку детей после окончания времени пребывания обеспечат транспортом РЖД. В состав сопровождающих лиц от «Академии спорта» входит медработник учреждения.

Напомним, в январе 2025 года в Белгороде разгорелся скандал вокруг частного пансионата для пожилых людей. После проведенной проверки прокуратурой и управлением Роспотребнадзора были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Роспотребнадзор#Проверка#Спортсмены#Эксклюзив#Госпитализация#Белгород#Ставропольский край
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