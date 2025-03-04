Белгородцы стали одними из лидеров в ЦФО по взносам на долгосрочные сбережения

За минувший год жители ЦФО заключили свыше 400 тыс. договоров на общую сумму в 12 млрд рублей. При этом на первых двух местах оказались Воронежская и Белгородская области — жители этих регионов внесли 1,56 и 1,55 млрд рублей соответственно.