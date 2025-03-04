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Posted 4 марта, 08:41

Published 4 марта, 08:41

Modified 4 марта, 08:43

Updated 4 марта, 08:43

Белгородцы стали одними из лидеров в ЦФО по взносам на долгосрочные сбережения

Белгородцы стали одними из лидеров в ЦФО по взносам на долгосрочные сбережения

4 марта 2025, 08:41
Фото: 1MI.
Стало известно, сколько белгородцев внесли средства в долгосрочные сбережения в банках. Это выяснили журналисты «Российской газеты».

За минувший год жители ЦФО заключили свыше 400 тыс. договоров на общую сумму в 12 млрд рублей. При этом на первых двух местах оказались Воронежская и Белгородская области — жители этих регионов внесли 1,56 и 1,55 млрд рублей соответственно.

По всероссийскому рейтингу воронежцы и белгородцы оказались на 17-м и 19-м местах. Жители белгородского приграничья также чаще многих заключали договоры — это 3,4% или 51 тыс. человек.

Помимо них, в пятёрке лидеров оказались Тульская, Владимирская и Ярославская области: у первых двух регионов насчитывается по 1 млрд рублей взноса, а у последнего — 848 млн рублей.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Сбережения#Взносы#Белгород#Воронежская область
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