Белгородская прокуратура заставила Казахстан выплатить пособие пенсионеру-инвалиду

После ликвидации его работодателя обязательства по компенсации перешли к правительству Казахстана. Хотя суд в Казахстане признал его права и назначил компенсацию, мужчине несколько раз отказывали в выплатах, ссылаясь на местные законы. Белгородский суд поддержал иск, и в конце февраля 2025 года решение было вынесено в его пользу. Теперь Казахстан обязан выплатить компенсацию за три года и начать ежемесячные выплаты.