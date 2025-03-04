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Posted 4 марта, 11:51

Published 4 марта, 11:51

Modified 4 марта, 11:53

Updated 4 марта, 11:53

Пожилому инвалиду помогли добиться справедливости в Белгороде

Белгородская прокуратура заставила Казахстан выплатить пособие пенсионеру-инвалиду

4 марта 2025, 11:51
Фото: Изображение Midjourney. Пожилому инвалиду помогли добиться справедливости в Белгороде
Сюжет
Пенсия
Прокуратура Белгородской области помогла пожилому инвалиду получить компенсацию от правительства Казахстана.

85-летний инвалид требовал компенсацию за профессиональное заболевание, полученное в 1985 году во время работы в Казахской ССР.

После ликвидации его работодателя обязательства по компенсации перешли к правительству Казахстана. Хотя суд в Казахстане признал его права и назначил компенсацию, мужчине несколько раз отказывали в выплатах, ссылаясь на местные законы. Белгородский суд поддержал иск, и в конце февраля 2025 года решение было вынесено в его пользу. Теперь Казахстан обязан выплатить компенсацию за три года и начать ежемесячные выплаты.

Белгородские пенсионеры всё чаще оформляют кредиты на крупные суммы через онлайн-сервисы банков и передают деньги мошенникам. С начала года белгородцы перевели мошенникам более 150 млн рублей. Эксперты надеются, что с введением самозапрета на кредиты через «Госуслуги» ситуация улучшится.

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