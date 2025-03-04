Белгородская прокуратура заставила Казахстан выплатить пособие пенсионеру-инвалиду

Posted 4 марта, 11:51
Published 4 марта, 11:51
Modified 4 марта, 11:53
Updated 4 марта, 11:53
85-летний инвалид требовал компенсацию за профессиональное заболевание, полученное в 1985 году во время работы в Казахской ССР.
После ликвидации его работодателя обязательства по компенсации перешли к правительству Казахстана. Хотя суд в Казахстане признал его права и назначил компенсацию, мужчине несколько раз отказывали в выплатах, ссылаясь на местные законы. Белгородский суд поддержал иск, и в конце февраля 2025 года решение было вынесено в его пользу. Теперь Казахстан обязан выплатить компенсацию за три года и начать ежемесячные выплаты.
Белгородские пенсионеры всё чаще оформляют кредиты на крупные суммы через онлайн-сервисы банков и передают деньги мошенникам. С начала года белгородцы перевели мошенникам более 150 млн рублей. Эксперты надеются, что с введением самозапрета на кредиты через «Госуслуги» ситуация улучшится.