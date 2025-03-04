Белгородская кочерыжка вошла в топ регионализмов

Выяснилось, что чаще всего регионализмы употребляют люди старше 60 лет. Молодёжь до 24 лет использует их редко и в основном в шутливом контексте. Лидером среди соцсетей по числу сообщений с местными словами стали «Одноклассники» (67%), следом идёт «ВКонтакте» (32%).