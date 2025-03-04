Белгородская кочерыжка вошла в топ регионализмов

Posted 4 марта, 07:18
Published 4 марта, 07:18
Modified 4 марта, 07:20
Updated 4 марта, 07:20
Исследование компании Туту и Sidorin Lab показало, что белгородские слова встречаются в 4,5% случаев упоминаний регионализмов в соцсетях. Всего за год пользователи опубликовали свыше 56 тысяч сообщений с местными словами, характерными для отдельных областей России.
Лидерами стали «закатка» (домашние консервы, Крым) с долей 20% и «сопка» (холм, Приморье и Хабаровский край) — 19,7%. В Санкт-Петербурге чаще всего используют слово «поребрик» (13,1%), в Амурской области — «темпер» (температура, 8,6%), а в Иркутске популярна «вехотка» (мочалка, 8,3%).
В Белгороде одним из характерных регионализмов стало слово «кочерыжка» (центральная часть кочана капусты). Оно встречается в 4,5% случаев. Также в списке — «заварник» (заварочный чайник, Хакасия, 3,2%), «строганина» (сырая замороженная рыба или мясо, Сибирь, 2,5%) и «шишига» (лесной дух, Вологодская область, 2,5%).
Наименее распространёнными оказались «пызылах» (традиционный сыр, Хакасия), «катулька» (скрученная колбаса, Ульяновская область) и «демьянка» (баклажан, Астрахань) — на них приходится менее 0,01%
упоминаний.
Выяснилось, что чаще всего регионализмы употребляют люди старше 60 лет. Молодёжь до 24 лет использует их редко и в основном в шутливом контексте. Лидером среди соцсетей по числу сообщений с местными словами стали «Одноклассники» (67%), следом идёт «ВКонтакте» (32%).
За последние десять лет русский язык пополнился множеством неологизмов, отражающих изменения в культуре, обществе и технологиях. Исследование «Яндекса» выявило самые популярные слова, начиная с 2015 года.
Ежегодное голосование «Грамоты.ру» определило слово 2024 года — им стал «вайб». Интересно, что белгородцы в своем опросе отдали предпочтение слову «прилёт».