Белгородка обманула страну на директоре кружка

Posted 4 марта, 06:53
Published 4 марта, 06:53
Modified 4 марта, 06:55
Updated 4 марта, 06:55
Следователи Белгородского отделения СК завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении директора муниципального учреждения культуры в Алексеевском районе. Женщину обвиняют в хищении бюджетных средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, в 2020 году она оформила фиктивный перевод сотрудника на должность руководителя кружка. Работник фактически не выполнял обязанности, но его зарплату директор присваивала. Ущерб полностью возмещён, дело передано в суд.
Ранее директора школы в Белгородской области осудили за фиктивное трудоустройство сотрудников. ФСБ выявила схему, по которой он оформлял людей на работу, но зарплату присваивал себе. Его оштрафовали и запретили занимать руководящие посты в органах местного самоуправления на два года.
До этого директор Харьковской школы в Ровеньском районе Белгородской области фиктивно трудоустраивала сотрудников, а их зарплату забирала себе. За два года она незаконно получила 124 тысячи рублей. Суд признал её виновной в мошенничестве и назначил штраф в 200 тысяч рублей.