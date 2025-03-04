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Posted 4 марта, 06:53

Published 4 марта, 06:53

Modified 4 марта, 06:55

Updated 4 марта, 06:55

Белгородского директора обвиняют в мошенничестве

Белгородка обманула страну на директоре кружка

4 марта 2025, 06:53
Фото: 1MI. Белгородского директора обвиняют в мошенничестве
Директора учреждения культуры в Алексеевском районе обвинили в хищении бюджета.

Следователи Белгородского отделения СК завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении директора муниципального учреждения культуры в Алексеевском районе. Женщину обвиняют в хищении бюджетных средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в 2020 году она оформила фиктивный перевод сотрудника на должность руководителя кружка. Работник фактически не выполнял обязанности, но его зарплату директор присваивала. Ущерб полностью возмещён, дело передано в суд.

Ранее директора школы в Белгородской области осудили за фиктивное трудоустройство сотрудников. ФСБ выявила схему, по которой он оформлял людей на работу, но зарплату присваивал себе. Его оштрафовали и запретили занимать руководящие посты в органах местного самоуправления на два года.

До этого директор Харьковской школы в Ровеньском районе Белгородской области фиктивно трудоустраивала сотрудников, а их зарплату забирала себе. За два года она незаконно получила 124 тысячи рублей. Суд признал её виновной в мошенничестве и назначил штраф в 200 тысяч рублей.

В Белгородской области осудили директора школы за фиктивное трудоустройство
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Происшествия#Хищение
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