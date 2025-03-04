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Posted 4 марта, 13:52

Published 4 марта, 13:52

Modified 4 марта, 13:54

Updated 4 марта, 13:54

Арбалет белгородца

Белгородец хотел незаконно продать улучшенный арбалет, но попался полиции

4 марта 2025, 13:52
Фото: пресс-служба транспортной полиции региона. Арбалет белгородца
Белгородец пытался незаконно продать свой улучшенный арбалет, но попался на покупателя-полицейского, сообщили в пресс-службе ведомства.

Житель Валуек хотел продать свой арболет через сайты для публикации объявлений. Такое предложение заметили сотрудники полиции, один из которых решил притвориться покупателем и приехать на встречу с белгородцем.

Их встреча произошла на железнодорожном вокзале в Валуйках. Продавец показал «покупателю» свой арболет и произошла сделка, после которой мужчину сразу же задержали. Обвиняемым оказался безработный 22-летний местный житель.

Парень рассказал, что приобрёл арболет в спортивном магазине. Планировал использовать сам, поэтому внёс в его конструкцию небольшие изменения, из-за чего орудие стало в два раза мощнее. Специалисты выяснили, что сила натяжения тетивы арбалета достигает 70 кгс, что подходит также и для охоты.

На белгородца возбудили уголовное дело за незаконную продажу оружия. Наказание ему ещё не вынесли, однако запретили ему выезжать за пределы домашнего региона.

Арбалет белгородца
Арбалет белгородца
Арбалет белгородца. Фото: пресс-служба транспортной полиции региона
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#Александра Склярова#Белгородская область#Валуйки#Белгород#Арбалет
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