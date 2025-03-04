Белгородец хотел незаконно продать улучшенный арбалет, но попался полиции

Posted 4 марта, 13:52
Published 4 марта, 13:52
Modified 4 марта, 13:54
Updated 4 марта, 13:54
Житель Валуек хотел продать свой арболет через сайты для публикации объявлений. Такое предложение заметили сотрудники полиции, один из которых решил притвориться покупателем и приехать на встречу с белгородцем.
Их встреча произошла на железнодорожном вокзале в Валуйках. Продавец показал «покупателю» свой арболет и произошла сделка, после которой мужчину сразу же задержали. Обвиняемым оказался безработный 22-летний местный житель.
Парень рассказал, что приобрёл арболет в спортивном магазине. Планировал использовать сам, поэтому внёс в его конструкцию небольшие изменения, из-за чего орудие стало в два раза мощнее. Специалисты выяснили, что сила натяжения тетивы арбалета достигает 70 кгс, что подходит также и для охоты.
На белгородца возбудили уголовное дело за незаконную продажу оружия. Наказание ему ещё не вынесли, однако запретили ему выезжать за пределы домашнего региона.