Белгородец хотел незаконно продать улучшенный арбалет, но попался полиции

Парень рассказал, что приобрёл арболет в спортивном магазине. Планировал использовать сам, поэтому внёс в его конструкцию небольшие изменения, из-за чего орудие стало в два раза мощнее. Специалисты выяснили, что сила натяжения тетивы арбалета достигает 70 кгс, что подходит также и для охоты.