Аналитика ВТБ: В ЦФО посещение студии красоты обходится до 1,5 тыс. рублей

Аналитики отмечают, что в прошлом месяце студии красоты и парикмахерские активно посещали как женщины, так и мужчины. Однако по числу проведенных оплат мужчины на 7 процентов отстают. Так, за прошлый месяц женщины обратились к услугам бьюти-специалистов более 177 000 раз со средним чеком 2500 рублей, а мужчины — более 164 000 раз с чеком 1400 рублей.