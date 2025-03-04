Аналитика ВТБ: В ЦФО посещение студии красоты обходится до 1,5 тыс. рублей

Posted 4 марта, 12:34
Published 4 марта, 12:34
Modified 4 марта, 12:36
Updated 4 марта, 12:36
В тройку лидеров также вошел Санкт-Петербург с чеком 2300 рублей. Посетители бьюти-студий в ЦФО тратят за однократное посещение не более полутора тысяч рублей. Такие данные привели аналитики ВТБ по итогам февраля текущего года.
Больше всего бьюти-услуги востребованы в Москве и Подмосковье. На Московский регион приходится 33 процента от общего количества посещений. На 2-м месте — Приволжье (12 процентов), на третьем — Сибирский федеральный округ (11 процентов). Далее следуют УФО и Санкт-Петербург с Ленобластью. На эти регионы приходится 9 и 8 процентов от общего числа посещений соответственно.
Аналитики отмечают, что в прошлом месяце студии красоты и парикмахерские активно посещали как женщины, так и мужчины. Однако по числу проведенных оплат мужчины на 7 процентов отстают. Так, за прошлый месяц женщины обратились к услугам бьюти-специалистов более 177 000 раз со средним чеком 2500 рублей, а мужчины — более 164 000 раз с чеком 1400 рублей.
Как обратил внимание руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин, сейчас предпраздничный период, в связи с этим спрос на услуги в бьюти-индустрии растет. Число оплат в студиях красоты в прошлом месяце выросло почти в два раза, а сумма среднего чека — на 17 процентов. В праздничной суете граждане тратят на свою внешность средства более активно, подытожил представитель банка.