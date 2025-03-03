«Звонки из ниоткуда»: мошенники переходят на SIM-боксы и мессенджеры

Как пояснил начальник отдела по раскрытию хищений, совершённых с использованием ИТТ Управления уголовного розыска УМВД региона Александр Бекетов, в прошлом году подмена телефонных номеров стала распространённой схемой мошенничества, когда злоумышленники звонили в дежурные части и другие организации, маскируясь под другие номера. Однако после ужесточения законодательства в сфере связи этот способ практически сошёл на нет.