«Звонки из ниоткуда»: мошенники переходят на SIM-боксы и мессенджеры

Posted 3 марта, 15:06
Published 3 марта, 15:06
Modified 3 марта, 15:08
Updated 3 марта, 15:08
Как пояснил начальник отдела по раскрытию хищений, совершённых с использованием ИТТ Управления уголовного розыска УМВД региона Александр Бекетов, в прошлом году подмена телефонных номеров стала распространённой схемой мошенничества, когда злоумышленники звонили в дежурные части и другие организации, маскируясь под другие номера. Однако после ужесточения законодательства в сфере связи этот способ практически сошёл на нет.
Но мошенники не сдаются и придумывают новые способы обмана. Сейчас активно используется система SIM-боксов и SIM-банков.
«Эти устройства располагаются на территории России, звонок осуществляется через интернет на арендуемый номер, а затем переадресуется на номер жертвы», — отмечает Александр Бекетов.
В прошлом году на Белгородчине было изъято оборудование, включающее более 50 SIM-банков и 8 тысяч SIM-карт. Сейчас разрабатываются законодательные инициативы по урегулированию оборота такого оборудования.
«Важно помнить, что администрирование SIM-боксов может повлечь за собой уголовную ответственность за соучастие в преступлении. Учитывая сложность технологий, зачастую невозможно точно определить, откуда поступают звонки, хотя, по практике, они часто исходят из-за рубежа».
Александр Бекетов
Также наблюдается тенденция перехода мошенников в мессенджеры, что затрудняет определение местоположения аккаунта.
Напомним, в прошлом году доверчивые белгородцы перевели мошенникам порядка 1,6 млрд рублей.