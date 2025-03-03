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Posted 3 марта, 15:06

Published 3 марта, 15:06

Modified 3 марта, 15:08

Updated 3 марта, 15:08

В Белгородской области изъяли более 50 SIM-банков и 8000 SIM-карт мошенников

«Звонки из ниоткуда»: мошенники переходят на SIM-боксы и мессенджеры

3 марта 2025, 15:06
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области изъяли более 50 SIM-банков и 8000 SIM-карт мошенников

Подмена номеров уходит в прошлое? Мошенники изобретают новые способы обмана. В Белгородской области набирает популярность использование SIM-боксов, а звонки всё чаще поступают через мессенджеры, что делает практически невозможным определение местоположения злоумышленников.

Как пояснил начальник отдела по раскрытию хищений, совершённых с использованием ИТТ Управления уголовного розыска УМВД региона Александр Бекетов, в прошлом году подмена телефонных номеров стала распространённой схемой мошенничества, когда злоумышленники звонили в дежурные части и другие организации, маскируясь под другие номера. Однако после ужесточения законодательства в сфере связи этот способ практически сошёл на нет.

Но мошенники не сдаются и придумывают новые способы обмана. Сейчас активно используется система SIM-боксов и SIM-банков.

«Эти устройства располагаются на территории России, звонок осуществляется через интернет на арендуемый номер, а затем переадресуется на номер жертвы», — отмечает Александр Бекетов.

В прошлом году на Белгородчине было изъято оборудование, включающее более 50 SIM-банков и 8 тысяч SIM-карт. Сейчас разрабатываются законодательные инициативы по урегулированию оборота такого оборудования.

«Важно помнить, что администрирование SIM-боксов может повлечь за собой уголовную ответственность за соучастие в преступлении. Учитывая сложность технологий, зачастую невозможно точно определить, откуда поступают звонки, хотя, по практике, они часто исходят из-за рубежа».
Александр Бекетов

Также наблюдается тенденция перехода мошенников в мессенджеры, что затрудняет определение местоположения аккаунта.

Напомним, в прошлом году доверчивые белгородцы перевели мошенникам порядка 1,6 млрд рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Технологии#Законодательство#Белгород#Уголовная ответственность#Мессенджеры#SIM-боксы#Александр Бекетов
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