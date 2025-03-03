За сутки ВСУ полностью разрушили несколько домов белгородцев

Posted 3 марта, 06:25
Published 3 марта, 06:25
Modified 3 марта, 06:27
Updated 3 марта, 06:27
Всего противник выпустил по приграничному российскому региону 50 снарядов и 48 БПЛА.
Так, в Белгородском районе повреждения получила ЛЭП, из-за чего некоторая часть села Бессоновка осталась без света. В настоящее время бригады не приступали к восстановлению, поскольку ещё не получили разрешения от Минобороны РФ.
Свет также пропал в некоторых сёлах Волоконовского района из-за удара по ЛЭП — восстановление подачи электричества продолжается. Там также повреждены домовладение, хозпостройка, легковушка и соцобъект.
В Грайворонском округе полностью оказались уничтожены три домовладения.
В Валуйском округе повреждения зафиксировали в одной надворной постройке, в Краснояружском районе — неработающий соцобъект, в Шебекинском округе — два жилых дома и одна постройка.