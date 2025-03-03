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Posted 3 марта, 06:25

Published 3 марта, 06:25

Modified 3 марта, 06:27

Updated 3 марта, 06:27

Разрушенный дом в Шебекинском округе

За сутки ВСУ полностью разрушили несколько домов белгородцев

3 марта 2025, 06:25
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Разрушенный дом в Шебекинском округе
Сюжет
Обстрел
ВСУ в последний выходной день ударили по шести белгородским муниципалитетам. Жертв среди мирных жителей нет, но есть разрушения, сообщил Гладков.

Всего противник выпустил по приграничному российскому региону 50 снарядов и 48 БПЛА.

Так, в Белгородском районе повреждения получила ЛЭП, из-за чего некоторая часть села Бессоновка осталась без света. В настоящее время бригады не приступали к восстановлению, поскольку ещё не получили разрешения от Минобороны РФ.

Свет также пропал в некоторых сёлах Волоконовского района из-за удара по ЛЭП — восстановление подачи электричества продолжается. Там также повреждены домовладение, хозпостройка, легковушка и соцобъект.

В Грайворонском округе полностью оказались уничтожены три домовладения.

В Валуйском округе повреждения зафиксировали в одной надворной постройке, в Краснояружском районе — неработающий соцобъект, в Шебекинском округе — два жилых дома и одна постройка.

Беспилотник ВСУ разрушил дом в Шебекинском районе
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