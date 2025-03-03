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Posted 3 марта, 13:49

Published 3 марта, 13:49

Modified 3 марта, 13:52

Updated 3 марта, 13:52

В Белгороде машина без водителя уехала со стоянки

Восстание машин началось в Белгороде: автомобиль со стоянки укатился в дерево

3 марта 2025, 13:49
Фото: 1MI.

В Белгороде машина без водителя уехала со стоянки

Сюжет
Автомобили
28 февраля на одной из парковых Белгорода произошло ЧП. Машина укатилась с парковки. Причины происшествия не установлены, а о последствиях — в публикации.

В конце февраля от мороза на улице и пессимистичных прогнозов на плюсовые температуры настроение упало не только у белгородцев, но и у их транспорта. Пожалуй, иначе эту новость никак не объяснить.

Ближе к вечеру 28 февраля машина, припаркованная на улице Князя Трубецкого, поддалась законам гравитации и отправилась в путешествие через всю проезжую часть.

На обратной стороне улицы автомобиль встретило дерево, которое не дало транспорту двинуться дальше и нанести повреждения.

Никто в инциденте не пострадал, а запись с видеокамер опубликовали в BelgorodCamera.

В первый день весны белгородец, кажется, перепутал сигналы светофора, и из-за торможения на «зелёный» едущие за ним собрались «паровозиком».

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#Алёна Мальцева#Видео#Происшествия#Автомобили#Светофор#Белгород
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