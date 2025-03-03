Восстание машин началось в Белгороде: автомобиль со стоянки укатился в дерево

Posted 3 марта, 13:49
Published 3 марта, 13:49
Modified 3 марта, 13:52
Updated 3 марта, 13:52
В конце февраля от мороза на улице и пессимистичных прогнозов на плюсовые температуры настроение упало не только у белгородцев, но и у их транспорта. Пожалуй, иначе эту новость никак не объяснить.
Ближе к вечеру 28 февраля машина, припаркованная на улице Князя Трубецкого, поддалась законам гравитации и отправилась в путешествие через всю проезжую часть.
На обратной стороне улицы автомобиль встретило дерево, которое не дало транспорту двинуться дальше и нанести повреждения.
Никто в инциденте не пострадал, а запись с видеокамер опубликовали в BelgorodCamera.
В первый день весны белгородец, кажется, перепутал сигналы светофора, и из-за торможения на «зелёный» едущие за ним собрались «паровозиком».