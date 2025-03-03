Ветеран СВО стал руководителем белгородского Центра патриотического воспитания

Posted 3 марта, 07:06
Published 3 марта, 07:06
Modified 3 марта, 07:08
Updated 3 марта, 07:08
Глава Старооскольского округа Владимир Жданов назначил новым директором Центра патриотического воспитания ветерана военной спецоперации Артёма Прусенко.
Чиновник рассказал, что мужчина родился в Старом Осколе. С детства он занимался спортом, а в зоне СВО был разведчиком бригады специального назначения. За проявленное мужество ему вручали медаль «За отвагу».
Кроме этого, Прусенко участвует в программе «Сталь», которая помогает ветеранам обучиться новым профессиям в мирных сферах.