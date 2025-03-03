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Posted 3 марта, 07:06

Published 3 марта, 07:06

Modified 3 марта, 07:08

Updated 3 марта, 07:08

Ветеран СВО стал руководителем белгородского Центра патриотического воспитания

Ветеран СВО стал руководителем белгородского Центра патриотического воспитания

3 марта 2025, 07:06
Фото: Изображение Midjourney.
Белгородцам рассказали о новом руководителе Центра патриотического воспитания. Обучать ребят будет ветеран СВО, сообщил на своей странице Жданов.

Глава Старооскольского округа Владимир Жданов назначил новым директором Центра патриотического воспитания ветерана военной спецоперации Артёма Прусенко.

Чиновник рассказал, что мужчина родился в Старом Осколе. С детства он занимался спортом, а в зоне СВО был разведчиком бригады специального назначения. За проявленное мужество ему вручали медаль «За отвагу».

Кроме этого, Прусенко участвует в программе «Сталь», которая помогает ветеранам обучиться новым профессиям в мирных сферах.

Артём Прусенко
Артём Прусенко. Фото: страница Владимира Жданова
Новое руководство — новая команда: Жданов начал кадровые перестановки в Старом Осколе
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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Ветеран#Белгород
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