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Posted 3 марта, 10:32

Published 3 марта, 10:32

Modified 3 марта, 10:34

Updated 3 марта, 10:34

Эксперты рассказали об участии белгородских детей в схемах мошенников

В какие схемы втягивают мошенники белгородских детей?

3 марта 2025, 10:32
Фото: Изображение Midjourney.

Эксперты рассказали об участии белгородских детей в схемах мошенников

Сюжет
Мошенничество
Цифровой мир стал для детей привычной средой обитания, но он же открывает новые возможности для мошенников. Эксперты предупреждают: онлайн-игры, взломы «Госуслуг» и ложные сообщения о минировании — вот лишь некоторые схемы, в которые втягивают юных белгородцев.

Игры и артефакты: как дети отдают деньги незнакомцам

Онлайн-игры, захватывающие мир детей, часто предлагают улучшить персонажа, купив артефакты или виртуальную валюту. Не имея собственных банковских карт, дети используют кошельки родителей, вводя реквизиты на сомнительных сайтах.

«Мы фиксируем факты, когда на форумах, в соцсетях детям предлагают прокачать персонажа за небольшие деньги. Дети, не задумываясь, передают реквизиты карты третьим лицам», — рассказывает начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД области Александр Алексеенко.

Злоумышленники, зачастую подростки, получают доступ к деньгам, и вернуть их бывает непросто. Недавний случай: 50 тысяч рублей, переведённых по такой схеме, распределились между тремя регионами.

«Госуслуги», курьеры и ложные минирования: новые схемы

Мошенники используют и другие, более сложные схемы. Несовершеннолетние всё чаще становятся курьерами, забирающими деньги у жертв мошенничества. Более того, взлом «Госуслуг» также становится популярным способом среди подростков.

Особую тревогу у правоохранителей вызывают ложные сообщения о минировании школ, торговых центров и других объектов. «То же самое, исходя из уже практики, понимаем, что это наши с вами жители-дети», — отмечает Александр Алексеенко.

Ответственность родителей: финансовые и юридические последствия

Важно помнить, что ответственность за действия детей, в том числе за ложные сообщения о минировании, несут родители. «Финансовые последствия эвакуации, включая упущенную выгоду, могут составить до миллиона рублей», — предупреждает эксперты.

Ранее эксперты описали портреты жертвы мошенничества и злоумышленника. Подробности — по ссылке.

Мошенник и жертва: кто они? Эксперты развенчивают мифы
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мошенничество#Дети#Госуслуги#Минирование#Белгород#Онлайн-игры#Киберпреступления#Ответственность родителей
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