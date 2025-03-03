В какие схемы втягивают мошенники белгородских детей?

Posted 3 марта, 10:32
Published 3 марта, 10:32
Modified 3 марта, 10:34
Updated 3 марта, 10:34
Онлайн-игры, захватывающие мир детей, часто предлагают улучшить персонажа, купив артефакты или виртуальную валюту. Не имея собственных банковских карт, дети используют кошельки родителей, вводя реквизиты на сомнительных сайтах.
«Мы фиксируем факты, когда на форумах, в соцсетях детям предлагают прокачать персонажа за небольшие деньги. Дети, не задумываясь, передают реквизиты карты третьим лицам», — рассказывает начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД области Александр Алексеенко.
Злоумышленники, зачастую подростки, получают доступ к деньгам, и вернуть их бывает непросто. Недавний случай: 50 тысяч рублей, переведённых по такой схеме, распределились между тремя регионами.
Мошенники используют и другие, более сложные схемы. Несовершеннолетние всё чаще становятся курьерами, забирающими деньги у жертв мошенничества. Более того, взлом «Госуслуг» также становится популярным способом среди подростков.
Особую тревогу у правоохранителей вызывают ложные сообщения о минировании школ, торговых центров и других объектов. «То же самое, исходя из уже практики, понимаем, что это наши с вами жители-дети», — отмечает Александр Алексеенко.
Важно помнить, что ответственность за действия детей, в том числе за ложные сообщения о минировании, несут родители. «Финансовые последствия эвакуации, включая упущенную выгоду, могут составить до миллиона рублей», — предупреждает эксперты.
Ранее эксперты описали портреты жертвы мошенничества и злоумышленника. Подробности — по ссылке.