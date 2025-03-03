В какие схемы втягивают мошенники белгородских детей?

Эксперты рассказали об участии белгородских детей в схемах мошенников

Сюжет Мошенничество

Игры и артефакты: как дети отдают деньги незнакомцам «Госуслуги», курьеры и ложные минирования: новые схемы Ответственность родителей: финансовые и юридические последствия

Цифровой мир стал для детей привычной средой обитания, но он же открывает новые возможности для мошенников. Эксперты предупреждают: онлайн-игры, взломы «Госуслуг» и ложные сообщения о минировании — вот лишь некоторые схемы, в которые втягивают юных белгородцев.