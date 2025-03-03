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Posted 3 марта, 07:09

Published 3 марта, 07:09

Modified 3 марта, 07:11

Updated 3 марта, 07:11

Аренда жилья

В Белгородской области усилят контроль за компенсацией аренды пострадавшим

3 марта 2025, 07:09
Фото: Изображение Midjourney. Аренда жилья
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Новости Белгорода
Губернатор заявил, что ситуацию с мошенничеством при требовании компенсаций возьмут на контроль. Также белгородцам сообщили, что данные выплаты прекращать не будут.

Вячеслав Гладков заявил, что во время рабочей поездки он более двух часов общался с жителями Козинки и других населённых пунктов, которые сообщали о проблемах с компенсацией аренды жилья:

«Подошёл <…> Николай Алексеевич и сказал, что есть проблемы с частичной компенсацией аренды жилья. Вот мы посмотрели — и у меня очень много вопросов по нему».

По словам губернатора, оказалось, что мужчина жаловался на эту проблему по двум адресам в один день. Министерство соцзащиты при этом отчиталось — по одному из них снимает жилое помещение другой человек. Поэтому всё это, как высказался глава, «неправильно звучит».

Далее он заявил, что в документах, которые ему передал мужчина, исправлен размер арендной платы. В целом — увеличен в два раза.

Так, по мнению Гладкова, недостаточен контроль за целевым расходованием региональных средств по данному типу выплат. Для разрешения ситуации с нарушениями создадут контрольную группу не только с правоохранительными органами, но и с представителями налоговой службы.

Также на оперсовещании правительства Белгородской области сообщили, что до улучшения оперативной обстановки прекращать выплату компенсаций не будут, а заявленные ранее сроки, в которые планировали прекратить выдачу выплат, продлят.

Так, с начала СВО, согласно официальным данным, частичной компенсацией воспользовались более семи тысяч белгородских семей. Общая сумма выплат за это время составила более 550 млн рублей.

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