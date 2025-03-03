В Белгородской области усилят контроль за компенсацией аренды пострадавшим

Posted 3 марта, 07:09
Published 3 марта, 07:09
Modified 3 марта, 07:11
Updated 3 марта, 07:11
Вячеслав Гладков заявил, что во время рабочей поездки он более двух часов общался с жителями Козинки и других населённых пунктов, которые сообщали о проблемах с компенсацией аренды жилья:
«Подошёл <…> Николай Алексеевич и сказал, что есть проблемы с частичной компенсацией аренды жилья. Вот мы посмотрели — и у меня очень много вопросов по нему».
По словам губернатора, оказалось, что мужчина жаловался на эту проблему по двум адресам в один день. Министерство соцзащиты при этом отчиталось — по одному из них снимает жилое помещение другой человек. Поэтому всё это, как высказался глава, «неправильно звучит».
Далее он заявил, что в документах, которые ему передал мужчина, исправлен размер арендной платы. В целом — увеличен в два раза.
Так, по мнению Гладкова, недостаточен контроль за целевым расходованием региональных средств по данному типу выплат. Для разрешения ситуации с нарушениями создадут контрольную группу не только с правоохранительными органами, но и с представителями налоговой службы.
Также на оперсовещании правительства Белгородской области сообщили, что до улучшения оперативной обстановки прекращать выплату компенсаций не будут, а заявленные ранее сроки, в которые планировали прекратить выдачу выплат, продлят.
Так, с начала СВО, согласно официальным данным, частичной компенсацией воспользовались более семи тысяч белгородских семей. Общая сумма выплат за это время составила более 550 млн рублей.