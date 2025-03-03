В Белгородской области усилят контроль за компенсацией аренды пострадавшим

По словам губернатора, оказалось, что мужчина жаловался на эту проблему по двум адресам в один день. Министерство соцзащиты при этом отчиталось — по одному из них снимает жилое помещение другой человек. Поэтому всё это, как высказался глава, «неправильно звучит».