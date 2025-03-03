В белгородском театре прощаются с умершим режиссёром, а у Гладкова новый зам

Posted 3 марта, 15:30
Published 3 марта, 15:30
Modified 3 марта, 15:30
Updated 3 марта, 15:30
На утреннем совещании Вячеслав Гладков сообщил о назначении Ильи Пономарёва на пост временно исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Белгородской области. Ранее он был советником губернатора по экономике.
Пономарёв родом из Удмуртии, окончил Удмуртский госуниверситет по специальности «Менеджмент». Работал в банках, в аппарате полпреда президента в ПФО, руководил Агентством инвестиционного развития в Удмуртии. В 2019 году был замгубернатора Севастополя, но после конфликта с местными депутатами переехал в Белгородскую область.
В воскресенье, 2 марта, не стало режиссёра Михаила Мокеева. Он был давним сотрудником драмтеатра имени Михаила Щепкина в Белгороде. Режиссёр реализовал множество успешных проектов, о его профессионализме с почтением вспоминают бывшие коллеги. О Михаиле Мокееве говорят как о человеке, который был всем сердцем предан искусству.
«Ему верили, за ним шли. Вспоминаем то время тепло и радостно», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Щепкинцы».
На начало весны текущего года в Белгородской области числятся 79 демобилизованных участников СВО, которым нужна помощь в трудоустройстве. Власти готовы помочь с поиском работы не только им, но и их жёнам. Более 40 бойцов уже имеют или оформляют инвалидность.
Бывших военнослужащих отправят в разные сферы. Среди них есть и те, кто хотел бы открыть собственное ИП. Для людей без профессионального образования чиновники готовы также организовать обучение. Особое внимание уделят военным с ограниченными физическими возможностями.
Большую часть военнослужащих направят трудоустраиваться в промышленную сферу, ещё часть — в сферу сельского хозяйства и потребительского рынка, сферу строительства, сферы транспорта и охраны окружающей среды. Есть и такие, кто хочет заняться индивидуальным предпринимательством.
Пока число демобилизованных, которым помогают с трудоустройством, меньше ста. Но представители региональной власти отмечают, что их станет «больше в 10 раз» и превысит тысячу человек.