В белгородском театре прощаются с умершим режиссёром, а у Гладкова новый зам

В воскресенье, 2 марта, не стало режиссёра Михаила Мокеева. Он был давним сотрудником драмтеатра имени Михаила Щепкина в Белгороде. Режиссёр реализовал множество успешных проектов, о его профессионализме с почтением вспоминают бывшие коллеги. О Михаиле Мокееве говорят как о человеке, который был всем сердцем предан искусству.