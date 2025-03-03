Скончался режиссёр белгородского драмтеатра имени М. Щепкина

Posted 3 марта, 11:44
Published 3 марта, 11:44
Modified 3 марта, 15:17
Updated 3 марта, 15:17
Вчера, 2 марта, стало известно о кончине режиссёра Михаила Мокеева. Мужчина долгое время работал в белгородском драмтеатре имени Михаила Щепкина.
Коллеги Мокеева вспомнили, как его спектакль «Ромео и Джульетта» в 1997 году вызвали фурор не только в Белгороде, но и в Москве. Были и другие успешные проекты режиссёра.
Актёры и другие работники театра вспоминают Мокеева, как преданного искусству человека, строгого, но в то же время мягкого руководителя.
«Ему верили, за ним шли. Вспоминаем то время тепло и радостно», — написали в Telegram-канале «Щепкинцы».
Напомним, что в конце февраля также стало известно о кончине белгородского журналиста Александра Гладкова. Он несколько лет работал шеф-редактором телеканала «Белгород 24».