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Posted 3 марта, 11:44

Published 3 марта, 11:44

Modified 3 марта, 15:17

Updated 3 марта, 15:17

Михаил Мокеев

Скончался режиссёр белгородского драмтеатра имени М. Щепкина

3 марта 2025, 11:44
Фото: фото Дм. Преображенского. Telegram-канал «Щепкинцы». Михаил Мокеев
Белгородцам сообщили о кончине режиссёра театра имени Щепкина Михаила Мокеева. Причина случившегося не раскрывается.

Вчера, 2 марта, стало известно о кончине режиссёра Михаила Мокеева. Мужчина долгое время работал в белгородском драмтеатре имени Михаила Щепкина.

Коллеги Мокеева вспомнили, как его спектакль «Ромео и Джульетта» в 1997 году вызвали фурор не только в Белгороде, но и в Москве. Были и другие успешные проекты режиссёра.

Актёры и другие работники театра вспоминают Мокеева, как преданного искусству человека, строгого, но в то же время мягкого руководителя.

«Ему верили, за ним шли. Вспоминаем то время тепло и радостно», — написали в Telegram-канале «Щепкинцы».

Напомним, что в конце февраля также стало известно о кончине белгородского журналиста Александра Гладкова. Он несколько лет работал шеф-редактором телеканала «Белгород 24».

Умер белгородский журналист Александр Гладков
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#Александра Склярова#Белгородская область#Театр#Режиссёр#Умер#Белгород
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