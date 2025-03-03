В Белгороде около поликлиники нашли пожилого мужчину без сознания

Posted 3 марта, 09:10
Published 3 марта, 09:10
Modified 3 марта, 09:12
Updated 3 марта, 09:12
Сегодня утром в районе детской поликлиники №4 белгородцы нашли мужчину без сознания. Что с ним случилось на данный момент не известно. Обстоятельства инцидента пока не уточняются.
А год назад 17-летнюю студентку из Нигерии нашли без сознания у подъезда на бульваре Юности. У девушки были множественные переломы, её госпитализировали. Изначально рассматривалась версия самоубийства, но позже задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он сбросил её с балкона 7-го этажа.