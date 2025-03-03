bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 09:10

Published 3 марта, 09:10

Modified 3 марта, 09:12

Updated 3 марта, 09:12

Белгородец без сознания

В Белгороде около поликлиники нашли пожилого мужчину без сознания

3 марта 2025, 09:10
Фото: bel.ru. Белгородец без сознания
Сюжет
Новости Белгорода
Читатели Бел.Ру заметили мужчину без сознания возле детской поликлиники.

Сегодня утром в районе детской поликлиники №4 белгородцы нашли мужчину без сознания. Что с ним случилось на данный момент не известно. Обстоятельства инцидента пока не уточняются.

Мужчина без сознания
Мужчина без сознания. Фото: bel.ru

А год назад 17-летнюю студентку из Нигерии нашли без сознания у подъезда на бульваре Юности. У девушки были множественные переломы, её госпитализировали. Изначально рассматривалась версия самоубийства, но позже задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он сбросил её с балкона 7-го этажа.

17-летнюю девушку из Нигерии нашли без сознания у одного из подъездов в Белгороде
Узнать подробнее
В Белгороде около частного дома нашли пожилого мужчину без сознания
Узнать подробнее
Читайте также:
«Был без сознания и еле дышал»: в МЧС рассказали о спасении крохотного жителя домаУехавшего в неизвестном направлении белгородца нашли без сознания в жёлобе водостокаУтро понедельника в Белгороде началось с жёсткого ДТП из шести машин
#Анна Селищева#Город#Общество#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика