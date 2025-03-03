bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 08:55

Published 3 марта, 08:55

Modified 3 марта, 08:57

Updated 3 марта, 08:57

Специалисты-медики

В Белгороде начнут подготовку травматологов и ортопедов по новой программе ординатуры

3 марта 2025, 08:55
Фото: Изображение Midjourney. Специалисты-медики

В Белгороде ординатура для травматологов-ортопедов претерпела измененения

Сюжет
Новости Белгорода
В Белгороде стартует обновлённая программа переподготовки травматологов для «БелГУ». Обучение составит 3,5-9 месяцев. Сегодня в регионе не хватает 16 специалистов.

НИУ «БелГУ» получил лицензию на организацию ординатуры для студентов направления травматология и ортопедия по новой программе. Объявление о приёме на обучение должно будет появиться до 1 апреля, заявила ректор учебного заведения. Правила приёма станут известны после их учреждения федеральным правительством. Сам набор в ординатуру начнётся в июле–августе.

Период обучения составит девять месяцев для студентов старших курсов и 3,5 месяца для тех, кто уже имеет диплом ординатуры по соответствующей специальности.

По словам Евгении Карловской, это сделано для того, чтобы пополнить кадровый массив. Так, ординаторы смогут получить рабочие места врачей-стажёров

Людмила Крылова, врио министра здравоохранения, отчиталась, что по Белгородской области в общей сложности существует потребность в 16 специалистах:

  • Алексеевская ЦРБ — 1;
  • Губкинская ЦРБ — 1;
  • Губкинская горбольница — 1;
  • Красногвардейская ЦРБ — 1;
  • Детская клиническая облбольница — 2;
  • Горбольница №2 Белгорода — 2;
  • Старооскольская окружная больница Святителя Луи Крымского — 3;
  • Старооскольская окружная детская больница — 3;
  • Яковлевская ЦРБ — 2.
Закрытие потребности врачей-травмотологов-ортопедов
Закрытие потребности врачей-травмотологов-ортопедов. Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Ранее Андрей Иконников заявлял о том, что в Белгородской области «впервые в мире» полностью закроется потребность в специалистах. На 28 декабря общая нехватка кадров составила 40 человек.

«Впервые в мире»: в Белгородской области не будет дефицита медиков?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Мог закрыться травмпункт». Как обстрелы повлияли на нехватку врачей в Белгороде?Глава минздрава Иконников опроверг нехватку врачей в онкодиспансере в БелгородеГлавврач онкодиспансера в Белгороде подтвердил острую нехватку врачей
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Травматология#Ортопедия#Ординатура#Атака ВСУ#Недостаток кадров
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика