В Белгороде начнут подготовку травматологов и ортопедов по новой программе ординатуры

НИУ «БелГУ» получил лицензию на организацию ординатуры для студентов направления травматология и ортопедия по новой программе. Объявление о приёме на обучение должно будет появиться до 1 апреля, заявила ректор учебного заведения. Правила приёма станут известны после их учреждения федеральным правительством. Сам набор в ординатуру начнётся в июле–августе.