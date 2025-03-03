В Белгороде начнут подготовку травматологов и ортопедов по новой программе ординатуры

Posted 3 марта, 08:55
Published 3 марта, 08:55
Modified 3 марта, 08:57
Updated 3 марта, 08:57
НИУ «БелГУ» получил лицензию на организацию ординатуры для студентов направления травматология и ортопедия по новой программе. Объявление о приёме на обучение должно будет появиться до 1 апреля, заявила ректор учебного заведения. Правила приёма станут известны после их учреждения федеральным правительством. Сам набор в ординатуру начнётся в июле–августе.
Период обучения составит девять месяцев для студентов старших курсов и 3,5 месяца для тех, кто уже имеет диплом ординатуры по соответствующей специальности.
По словам Евгении Карловской, это сделано для того, чтобы пополнить кадровый массив. Так, ординаторы смогут получить рабочие места врачей-стажёров
Людмила Крылова, врио министра здравоохранения, отчиталась, что по Белгородской области в общей сложности существует потребность в 16 специалистах:
Ранее Андрей Иконников заявлял о том, что в Белгородской области «впервые в мире» полностью закроется потребность в специалистах. На 28 декабря общая нехватка кадров составила 40 человек.