Свыше 100 тысяч? Какую зарплату белгородцы хотят получать в 2025 году

Posted 3 марта, 10:33
Published 3 марта, 10:33
Modified 3 марта, 10:35
Updated 3 марта, 10:35
Так, если в начале 2023 года белгородцы ожидали, что им в среднем будут выплачивать по 40 тысяч рублей, то в 2024-м эта сумма выросла на 10 тысяч — до 50 тыс. рублей. В январе текущего года ожидания уже достигли 60 тысяч.
Интересно, что в Белгородской области больше денег захотели получать работники сельского хозяйства, менеджмента, строительства, производства и информационных технологий. Их ожидания от зарплаты варьируются от 72 тысяч до 118 тысяч рублей.
У курян ожидания чуть ниже: в 2023 году они хотели получать 40 тысяч, а в прошлом и этом году — по 50 тысяч рублей. При этом в среднем по стране эта сумма составляет 70 тысяч рублей.