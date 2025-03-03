Свыше 100 тысяч? Какую зарплату белгородцы хотят получать в 2025 году

Так, если в начале 2023 года белгородцы ожидали, что им в среднем будут выплачивать по 40 тысяч рублей, то в 2024-м эта сумма выросла на 10 тысяч — до 50 тыс. рублей. В январе текущего года ожидания уже достигли 60 тысяч.