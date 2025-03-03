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Posted 3 марта, 10:33

Published 3 марта, 10:33

Modified 3 марта, 10:35

Updated 3 марта, 10:35

Белгородцы раскрыли свои ожидания от зарплаты в 2025 году

Свыше 100 тысяч? Какую зарплату белгородцы хотят получать в 2025 году

3 марта 2025, 10:33
Фото: 1MI.

Белгородцы раскрыли свои ожидания от зарплаты в 2025 году

Белгородцы рассказали специалистам hh.ru, как за минувший год изменились их ожидания от зарплаты.

Так, если в начале 2023 года белгородцы ожидали, что им в среднем будут выплачивать по 40 тысяч рублей, то в 2024-м эта сумма выросла на 10 тысяч — до 50 тыс. рублей. В январе текущего года ожидания уже достигли 60 тысяч.

Интересно, что в Белгородской области больше денег захотели получать работники сельского хозяйства, менеджмента, строительства, производства и информационных технологий. Их ожидания от зарплаты варьируются от 72 тысяч до 118 тысяч рублей.

У курян ожидания чуть ниже: в 2023 году они хотели получать 40 тысяч, а в прошлом и этом году — по 50 тысяч рублей. При этом в среднем по стране эта сумма составляет 70 тысяч рублей.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Зарплаты#Белгород
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