Семейная пара едва не погибла при ударе ВСУ под Белгородом. Что известно?

Кроме того, ВСУ ударили по забору и машине в селе Мешковое Шебекинского округа, по соцобъекту в Никольском Белгородского района, а также по соцобъекту, хозпостройке и коммерческому зданию в Тишанке и Борисовке Волоконовского района.