Семейная пара едва не погибла при ударе ВСУ под Белгородом. Что известно?

Posted 3 марта, 16:04
Published 3 марта, 16:04
Modified 3 марта, 16:06
Updated 3 марта, 16:06
Дрон ударил по авто в Репяховке Краснояружского района. Внутри находилась семейная пара, которую пришлось госпитализировать. У женщины диагностировали тяжёлые ранения лица, рук и ног, а у её супруга — повреждения лица.
Кроме того, ВСУ ударили по забору и машине в селе Мешковое Шебекинского округа, по соцобъекту в Никольском Белгородского района, а также по соцобъекту, хозпостройке и коммерческому зданию в Тишанке и Борисовке Волоконовского района.
В трёх последних муниципалитетах обошлось без пострадавших. Информация о последствиях ещё уточняется.