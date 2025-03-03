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Posted 3 марта, 16:04

Published 3 марта, 16:04

Modified 3 марта, 16:06

Updated 3 марта, 16:06

Последствия атак ВСУ

Семейная пара едва не погибла при ударе ВСУ под Белгородом. Что известно?

3 марта 2025, 16:04
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Последствия атак ВСУ

Под Белгородом из-за удара ВСУ серьёзно пострадала семейная пара

Сюжет
Обстрел
Супруги пострадали при ударе БПЛА по их автомобилю. Их пришлось госпитализировать, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон ударил по авто в Репяховке Краснояружского района. Внутри находилась семейная пара, которую пришлось госпитализировать. У женщины диагностировали тяжёлые ранения лица, рук и ног, а у её супруга — повреждения лица.

Кроме того, ВСУ ударили по забору и машине в селе Мешковое Шебекинского округа, по соцобъекту в Никольском Белгородского района, а также по соцобъекту, хозпостройке и коммерческому зданию в Тишанке и Борисовке Волоконовского района.

В трёх последних муниципалитетах обошлось без пострадавших. Информация о последствиях ещё уточняется.

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