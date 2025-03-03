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Posted 3 марта, 06:27

Published 3 марта, 06:27

Modified 3 марта, 06:32

Updated 3 марта, 06:32

Илья Пономарёв

С утра пораньше: неделя в белгородском правительстве началась с кадровых перестановок

3 марта 2025, 06:27
Фото: правительство Севастополя. Илья Пономарёв

Советника Гладкова по экономике назначили врио первого зама губернатора

Сюжет
Кадровые перестановки
В ходе еженедельного утреннего совещания Вячеслав Гладков поделился новостью о кадровых перестановках в правительстве. В этот раз речь о Илье Пономарёве.

Советник главы региона по вопросам экономики, Илья Вячеславович Пономарёв, был назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Белгородской области.

Илья Пономарёв пришёл на работу в регион совсем недавно — его назначили на уже бывшую должность в конце прошлого года. Вместе с ним посты советников губернатора заняли экс-депутат Мосгордумы Алексей Рябинин и призёр Евро-2008 Игорь Семшов.

Чиновник родом из Удмуртии, 1977 года рождения. Учился закончил Удмуртский госуниверситет по специальности «Менеджмент». Ранее занимал разные посты в ООО «Коммерческий банк „Ижмашбанк“, ЗАО „Экономико-правовой центр“, в МУ „Городское жилищное управление администрации г. Ижевска“, ООО „Межрегиональная энергосбытовая компания“, числился в аппарате главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе по Удмуртской Республике. В 2016 году там же руководил Агентством инвестиционного развития.

Уже 2019-м занимал пост замгубернатора-председателя правительства Севастополя, отношения с местными депутатами не сложились, оттуда Илья Вячеславович и приехал в Белгородскую область.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Политика#Кадровые перестановки#Севастополь#Вячеслав Гладков#Илья пономарёв
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