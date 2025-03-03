С утра пораньше: неделя в белгородском правительстве началась с кадровых перестановок

Чиновник родом из Удмуртии, 1977 года рождения. Учился закончил Удмуртский госуниверситет по специальности «Менеджмент». Ранее занимал разные посты в ООО «Коммерческий банк „Ижмашбанк“, ЗАО „Экономико-правовой центр“, в МУ „Городское жилищное управление администрации г. Ижевска“, ООО „Межрегиональная энергосбытовая компания“, числился в аппарате главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе по Удмуртской Республике. В 2016 году там же руководил Агентством инвестиционного развития.