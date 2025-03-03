Полицейского наградили за спасение белгородок во время удара ВСУ

Возле повреждённого дома стояли две женщины — 84 и 62 лет. Последняя пыталась своими силами потышить возгорание, поэтому полицейский вместе с другими очевидцами решили помочь ей уйти с территории. Мужчина вызвал спецслужбы, проверил, что в доме никого нет, и перекрыл газ.