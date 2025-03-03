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Posted 3 марта, 14:12

Published 3 марта, 14:12

Modified 3 марта, 14:12

Updated 3 марта, 14:12

Полицейского наградили за спасение белгородок во время удара ВСУ

Полицейского наградили за спасение белгородок во время удара ВСУ

3 марта 2025, 14:12
Фото: Пресс-центр МВД России.
Сюжет
Награждение
Беспилотник атаковал дом женщин, когда мужчина проезжал мимо. Он пришёл к ним на помощь, перекрыл газ, эвакуировал их и вызвал спецслужбы.

Участковый полиции по Белгородскому району старший лейтенант Виталий Никуленко объезжал село Никольское, когда услышал взрыв. Увидев поднимающийся дым, мужчина поспешил на место происшествия — оказалось, что из-за удара БПЛА загорелся жилой дом.

Возле повреждённого дома стояли две женщины — 84 и 62 лет. Последняя пыталась своими силами потышить возгорание, поэтому полицейский вместе с другими очевидцами решили помочь ей уйти с территории. Мужчина вызвал спецслужбы, проверил, что в доме никого нет, и перекрыл газ.

Правоохранитель вовремя проделал все действия, поскольку в скором времени обрушилась часть дома, а затем — всё здание.

Мужчину наградили медалью МВД «За смелость во имя спасения», сообщает «МВД Медиа».

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