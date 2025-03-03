Полицейского наградили за спасение белгородок во время удара ВСУ

Posted 3 марта, 14:12
Published 3 марта, 14:12
Modified 3 марта, 14:12
Updated 3 марта, 14:12
Участковый полиции по Белгородскому району старший лейтенант Виталий Никуленко объезжал село Никольское, когда услышал взрыв. Увидев поднимающийся дым, мужчина поспешил на место происшествия — оказалось, что из-за удара БПЛА загорелся жилой дом.
Возле повреждённого дома стояли две женщины — 84 и 62 лет. Последняя пыталась своими силами потышить возгорание, поэтому полицейский вместе с другими очевидцами решили помочь ей уйти с территории. Мужчина вызвал спецслужбы, проверил, что в доме никого нет, и перекрыл газ.
Правоохранитель вовремя проделал все действия, поскольку в скором времени обрушилась часть дома, а затем — всё здание.
Мужчину наградили медалью МВД «За смелость во имя спасения», сообщает «МВД Медиа».