По факту смертельного пожара на белгородском заводе «Эфко» завели уголовное дело

Posted 3 марта, 13:22
Published 3 марта, 13:22
Modified 3 марта, 13:24
Updated 3 марта, 13:24
В СК по Белгородской области редакции Бел.Ру сообщили, что алексеевским межрайонным следственным отделом взято в работу уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.
В соответствии с данными следствия, 4 декабря 2024 года на заводе предприятия «Эфко» находились слесарь-ремонтник и электрогазосварщик, которые проводили ремонтные работы, включая установку запирающей арматуры. В это время произошло возгорание.
В данный момент продолжается расследование. Кроме того, по официальной информации, назначен список необходимых судебно-экспертных исследований. В рамках следствия осуществляются все требуемые процедуры, однако обеспечения полноты и качества расследования, дополнительные подробности по данному уголовному делу раскрыты быть не могут, заявили в региональном следкоме.
Ранее журналисты Бел.Ру обратились в саму компанию. Представители «Эфко» в ответ на информационный запрос ответили, что оставят ситуацию без комментария.