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Posted 3 марта, 13:22

Published 3 марта, 13:22

Modified 3 марта, 13:24

Updated 3 марта, 13:24

Пожар на предприятии

По факту смертельного пожара на белгородском заводе «Эфко» завели уголовное дело

3 марта 2025, 13:22
Фото: 1MI. Пожар на предприятии

В СК по Белгородской области прокомментировали пожар на заводе «Эфко»

Сюжет
Пожар
В связи с пожаром на заводе «ЭФКО», унёсшим жизни двух работников, следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

В СК по Белгородской области редакции Бел.Ру сообщили, что алексеевским межрайонным следственным отделом взято в работу уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

В соответствии с данными следствия, 4 декабря 2024 года на заводе предприятия «Эфко» находились слесарь-ремонтник и электрогазосварщик, которые проводили ремонтные работы, включая установку запирающей арматуры. В это время произошло возгорание.

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Вследствие инцидента сразу на месте происшествия погиб один сотрудник «Эфко», а второй был доставлен в медучреждение, где, несмотря на оказавшуюся медицинскую помощь, скончался.

В данный момент продолжается расследование. Кроме того, по официальной информации, назначен список необходимых судебно-экспертных исследований. В рамках следствия осуществляются все требуемые процедуры, однако обеспечения полноты и качества расследования, дополнительные подробности по данному уголовному делу раскрыты быть не могут, заявили в региональном следкоме.

Ранее журналисты Бел.Ру обратились в саму компанию. Представители «Эфко» в ответ на информационный запрос ответили, что оставят ситуацию без комментария.

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