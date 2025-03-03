По факту смертельного пожара на белгородском заводе «Эфко» завели уголовное дело

В данный момент продолжается расследование. Кроме того, по официальной информации, назначен список необходимых судебно-экспертных исследований. В рамках следствия осуществляются все требуемые процедуры, однако обеспечения полноты и качества расследования, дополнительные подробности по данному уголовному делу раскрыты быть не могут, заявили в региональном следкоме.