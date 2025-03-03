«Период охлаждения» и самозапрет: как защищают банки белгородцев от мошенников

Чтобы защитить людей от импульсивных решений и мошенников, Банк России предлагает ввести «период охлаждения» для кредитов. Получить заём от 50 до 200 тысяч рублей можно будет только через 4 часа после подписания договора, а более крупные суммы — через 48 часов. «Период охлаждения» не затронет небольшие займы (до 50 тысяч), ипотеку, образовательные и автокредиты (если деньги перечисляются напрямую дилеру), а также рефинансирование (без увеличения суммы). Быстрое оформление кредита будет возможно только при личном посещении магазина или при наличии созаёмщиков/поручителей.