«Период охлаждения» и самозапрет: как защищают банки белгородцев от мошенников

Posted 3 марта, 12:45
Published 3 марта, 12:45
Modified 3 марта, 12:47
Updated 3 марта, 12:47
Как отметила заместитель управляющего Отделением по Белгородской области ГУ Банка России по ЦФО Инна Гребенникова, важно осознавать, что мошенники оперативно адаптируются к изменениям, постоянно разрабатывая новые способы обмана. Никакой закон не в силах полностью обезопасить от их действий, поэтому каждый человек обязан быть внимательным и критически оценивать происходящее вокруг него.
С июля прошлого года банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если получатель числится в базе данных ЦБ по мошенническим операциям. В противном случае банк возвращает деньги клиенту в течение месяца. Эта мера значительно усложнила жизнь мошенникам, и крупные банки ежемесячно блокируют около 300 тысяч подозрительных переводов.
Даже если клиент настаивает на переводе или пытается повторно перевести деньги, операция всё равно приостанавливается. Банк уведомляет клиента о причинах и сроках приостановки. Если человек всё же решит перевести деньги на подозрительный счёт после двух дней, банк должен выполнить поручение, но при этом он больше не несёт финансовую ответственность. Большинство людей, около 60%, успевают разобраться за два дня, что могли стать жертвами мошенников.
Для лучшей защиты клиентов от мошенников ЦБ увеличил список признаков подозрительных операций, которые обязаны учитывать банки.
Кроме того, Банк России установил сроки, в течение которых кредитные организации должны вносить данные о мошенниках в систему. Для крупных банков этот срок составляет один час. Для остальных — три часа.
С 1 марта вступила в силу новая мера защиты от мошеннических действий, связанных с незаконным оформлением кредитов и займов. Теперь любой человек может самостоятельно установить запрет на заключение кредитных договоров в своей кредитной истории, тем самым предотвращая возможность мошенников оформлять кредиты и займы на его имя.
Запрет касается потребительских кредитов, займов в МФО и кредитных карт. Однако он не распространяется на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты, поручительства, а также на использование уже выпущенных кредитных карт и погашение существующих долгов.
Чтобы установить запрет, необходимо сделать соответствующую отметку в своей кредитной истории через портал «Госуслуги». С 1 сентября также будет доступна возможность устанавливать и отменять запрет через МФЦ.
При необходимости получить кредит, самозапрет можно снять, но он отменится только через сутки. Эта задержка даёт возможность еще раз взвесить решение и избежать оформления кредита под давлением мошенников.
Согласно данным, предоставленным Банком России, примерно 40% похищенных средств выводятся мошенниками через манипуляции с кредитными средствами. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял около 25%. В настоящее время активно применяются схемы с виртуальными картами, при которых жертвы сами связывают свои мобильные устройства с картами мошенников и затем вносят на них деньги через банкоматы.
Чтобы защитить людей от импульсивных решений и мошенников, Банк России предлагает ввести «период охлаждения» для кредитов. Получить заём от 50 до 200 тысяч рублей можно будет только через 4 часа после подписания договора, а более крупные суммы — через 48 часов. «Период охлаждения» не затронет небольшие займы (до 50 тысяч), ипотеку, образовательные и автокредиты (если деньги перечисляются напрямую дилеру), а также рефинансирование (без увеличения суммы). Быстрое оформление кредита будет возможно только при личном посещении магазина или при наличии созаёмщиков/поручителей.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как пенсионерам одобряют миллионные кредиты. Подробности — по ссылке.