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Posted 3 марта, 12:45

Published 3 марта, 12:45

Modified 3 марта, 12:47

Updated 3 марта, 12:47

Эксперты рассказали о защите белгородцев от телефонных мошенников

«Период охлаждения» и самозапрет: как защищают банки белгородцев от мошенников

3 марта 2025, 12:45
Фото: Изображение Midjourney.

Эксперты рассказали о защите белгородцев от телефонных мошенников

Сюжет
Мошенничество
Банки усиливают защиту клиентов от мошенников. Что такое «период охлаждения» и как самозапрет на кредиты поможет сохранить ваши деньги? Разбираемся в мерах безопасности.

Как отметила заместитель управляющего Отделением по Белгородской области ГУ Банка России по ЦФО Инна Гребенникова, важно осознавать, что мошенники оперативно адаптируются к изменениям, постоянно разрабатывая новые способы обмана. Никакой закон не в силах полностью обезопасить от их действий, поэтому каждый человек обязан быть внимательным и критически оценивать происходящее вокруг него.

Приостановка перевода

С июля прошлого года банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если получатель числится в базе данных ЦБ по мошенническим операциям. В противном случае банк возвращает деньги клиенту в течение месяца. Эта мера значительно усложнила жизнь мошенникам, и крупные банки ежемесячно блокируют около 300 тысяч подозрительных переводов.

Даже если клиент настаивает на переводе или пытается повторно перевести деньги, операция всё равно приостанавливается. Банк уведомляет клиента о причинах и сроках приостановки. Если человек всё же решит перевести деньги на подозрительный счёт после двух дней, банк должен выполнить поручение, но при этом он больше не несёт финансовую ответственность. Большинство людей, около 60%, успевают разобраться за два дня, что могли стать жертвами мошенников.

Признаки мошеннических операций

Для лучшей защиты клиентов от мошенников ЦБ увеличил список признаков подозрительных операций, которые обязаны учитывать банки.

  1. Банки обязаны блокировать переводы на счета, замеченные в мошеннической деятельности по данным ЦБ.
  2. Если операция клиента отличается от его обычной активности по сумме, частоте, времени или месту проведения, банки также должны блокировать перевод.
  3. Если операция совершается с устройства, ранее использовавшегося мошенниками, согласно данным регулятора.
  4. Банки должны приостанавливать переводы на счета, по которым, по оценкам их собственных антифрод-систем, были зафиксировованы мошеннические действия.
  5. Банки обязаны блокировать переводы получателям, в отношении которых возбуждено уголовное дело по финансовым преступлениям.
  6. Банки должны учитывать данные от других организаций о возможных мошеннических действиях со стороны получателя перевода.

Кроме того, Банк России установил сроки, в течение которых кредитные организации должны вносить данные о мошенниках в систему. Для крупных банков этот срок составляет один час. Для остальных — три часа.

Самозапрет

С 1 марта вступила в силу новая мера защиты от мошеннических действий, связанных с незаконным оформлением кредитов и займов. Теперь любой человек может самостоятельно установить запрет на заключение кредитных договоров в своей кредитной истории, тем самым предотвращая возможность мошенников оформлять кредиты и займы на его имя.

Запрет касается потребительских кредитов, займов в МФО и кредитных карт. Однако он не распространяется на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты, поручительства, а также на использование уже выпущенных кредитных карт и погашение существующих долгов.

Чтобы установить запрет, необходимо сделать соответствующую отметку в своей кредитной истории через портал «Госуслуги». С 1 сентября также будет доступна возможность устанавливать и отменять запрет через МФЦ.

При необходимости получить кредит, самозапрет можно снять, но он отменится только через сутки. Эта задержка даёт возможность еще раз взвесить решение и избежать оформления кредита под давлением мошенников.

«Период охлаждения»

Согласно данным, предоставленным Банком России, примерно 40% похищенных средств выводятся мошенниками через манипуляции с кредитными средствами. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял около 25%. В настоящее время активно применяются схемы с виртуальными картами, при которых жертвы сами связывают свои мобильные устройства с картами мошенников и затем вносят на них деньги через банкоматы.

Чтобы защитить людей от импульсивных решений и мошенников, Банк России предлагает ввести «период охлаждения» для кредитов. Получить заём от 50 до 200 тысяч рублей можно будет только через 4 часа после подписания договора, а более крупные суммы — через 48 часов. «Период охлаждения» не затронет небольшие займы (до 50 тысяч), ипотеку, образовательные и автокредиты (если деньги перечисляются напрямую дилеру), а также рефинансирование (без увеличения суммы). Быстрое оформление кредита будет возможно только при личном посещении магазина или при наличии созаёмщиков/поручителей.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как пенсионерам одобряют миллионные кредиты. Подробности — по ссылке.

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