Остались в закрытых сёлах: почему в Белгородской области разваливаются автобусы

«Конечно, это безобразие. Безобразие в том, что мы рискуем жизнью детей. И зачем вам, Андрей Викторович, огромное количество автобусов, которые мы приобрели? У нас были случаи, когда автобусы остались в закрытых населённых пунктах. И на сегодняшний день они прекратили по факту свое существование. Почему их не вывезли?» — задаёт вопрос Вячеслав Гладков.