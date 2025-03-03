Остались в закрытых сёлах: почему в Белгородской области разваливаются автобусы

Posted 3 марта, 06:54
Published 3 марта, 06:54
Modified 3 марта, 06:56
Updated 3 марта, 06:56
Белгородцы пожаловались губернатору на состояние автобуса, который перевозил школьников на мероприятие из Белгорода в Губкин. Машина была технически неисправна. Он уточнил, что у автобуса, на котором перевозили детей, «отваливался глушитель».
Замгубернатора Александр Лоренц провёл служебное расследование, где вся информация из жалоб подтвердилась. Гладков напомнил о существовании «огромного количества автобусов», которое приобретали власти.
«Конечно, это безобразие. Безобразие в том, что мы рискуем жизнью детей. И зачем вам, Андрей Викторович, огромное количество автобусов, которые мы приобрели? У нас были случаи, когда автобусы остались в закрытых населённых пунктах. И на сегодняшний день они прекратили по факту свое существование. Почему их не вывезли?» — задаёт вопрос Вячеслав Гладков.
В течение недели власти проведут «ротацию» общественного транспорта. Там, где машины простаивают, их вывезут, чтобы перевести в районы, где они необходимы.