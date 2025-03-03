Несмотря на обстрелы: Белгородская область похорошела при Гладкове?

Posted 3 марта, 13:00
Published 3 марта, 13:00
Modified 3 марта, 13:00
Updated 3 марта, 13:00
В конце 2024 года Владимир Путин утвердил новый стандарт оценивания работы глав регионов. Перечень включает в себя 20 пунктов, часть из них посвящена качеству инфраструктуры в каждом отдельном субъекте РФ.
Редакция Бел.Ру решила выяснить, как теперь в Кремле будут оценить работу губернатора Вячеслава Гладкова, и подготовила тематический спецпроект. Далее мы рассмотрим, как изменилась окружающая среда в Белгородской области и как это повлияло на качество жизни людей.
Начнём со среднего индекса качества городской среды. По состоянию на 2023 год Белгородская область набрала 214 баллов из 360 возможных. Отдельно оцениваются опорные населённые пункты, их в регионе 17: Алексеевка, Борисовка, Валуйки, Вейделевка, Волоконовка, Грайворон, Ивня, Короча, Красное, Бирюч, Красная Яруга, Новый Оскол, Прохоровка, Ракитное, Ровеньки, Чернянка и Шебекино.
В рамках национального проекта, направленного на улучшение городской среды, проводится оценка качества жизни в городах. Однако для посёлков такой анализ не проводится.
Самый высокий индекс в Короче — 223, на втором месте стоит Грайворон - 220, за ним идут Шебекино — 219, Новый Оскол — 212, Валуйки — 207 и Алексеевка - 187. Самый низкий индекс у Бирюча — 180, он также является единственным неблагоприятным с точки зрения городской среды городом в регионе.
За 2023 год в Белгородской области возвели 1,2 млн квадратных метров жилья. В 2024 году застройщики построили меньше — 853,2 тысячи квадратных метров.
На конец прошлого года в области 85,57% автомобильных дорог находились в нормативном состоянии. Учитывались дороги крупнейших городских агломераций и дороги регионального значения, в том числе те, что относятся к опорной сети. С 2021 года нормативных дорог стало на 3,7% больше.
Ситуация с общественным транспортом, в частности с водителями, в регионе сложная, но данных о том, какая доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах имеет срок эксплуатации не старше нормативного, в открытом доступе нет. Известна общероссийская цифра — 13,6% на конец 2024 года.
Показатель качества окружающей среды с 2020 года улучшился на 25%, в 2023 году его оценили в 120,33%. Учитывались не только меры, которые принимались для охраны водных объектов, воздуха, леса, качество обращения с отходами, но и фактическое загрязнение окружающей среды.