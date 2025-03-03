Несмотря на обстрелы: Белгородская область похорошела при Гладкове?

Ситуация с общественным транспортом, в частности с водителями, в регионе сложная, но данных о том, какая доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах имеет срок эксплуатации не старше нормативного, в открытом доступе нет. Известна общероссийская цифра — 13,6% на конец 2024 года.