bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 13:17

Published 3 марта, 13:17

Modified 3 марта, 13:19

Updated 3 марта, 13:19

Теперь нападавшему грозит тюрьма

Не видишь — так получи: слепого белгородца избили стулом

3 марта 2025, 13:17
Фото: 1MI. Теперь нападавшему грозит тюрьма
Сюжет
Уголовное дело
В Прохоровском районе 71-летний мужчина избил незрячего приятеля стулом.

По предварительным данным МВД, мужчины выпивали вместе. Когда хозяин дома попросил гостя уйти, тот отказался. Ссора переросла в драку, в ходе которой 71-летний сосед схватил стул и несколько раз ударил потерпевшего по груди, сломав ему рёбра. В результате 61-летнего жителя Прохоровского района госпитализировали с травмами грудной клетки.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее белгородец убил своего соседа за то, что тот слишком громко пел. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:
Белгородец убил знакомого из-за того, что тот громко пелБелгородец проник в закрытую гостиницу и чуть не убил охранникаУ бывшего белгородского блогера Лежнева снова не получилось выйти из СИЗО
Белгородца, едва не убившего младенца, могут отправить вместо колонии на лечение
Узнать подробнее
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Нападение#Конфликт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика