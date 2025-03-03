Не видишь — так получи: слепого белгородца избили стулом

По предварительным данным МВД, мужчины выпивали вместе. Когда хозяин дома попросил гостя уйти, тот отказался. Ссора переросла в драку, в ходе которой 71-летний сосед схватил стул и несколько раз ударил потерпевшего по груди, сломав ему рёбра. В результате 61-летнего жителя Прохоровского района госпитализировали с травмами грудной клетки.