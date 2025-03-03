Не видишь — так получи: слепого белгородца избили стулом

Posted 3 марта, 13:17
Published 3 марта, 13:17
Modified 3 марта, 13:19
Updated 3 марта, 13:19
По предварительным данным МВД, мужчины выпивали вместе. Когда хозяин дома попросил гостя уйти, тот отказался. Ссора переросла в драку, в ходе которой 71-летний сосед схватил стул и несколько раз ударил потерпевшего по груди, сломав ему рёбра. В результате 61-летнего жителя Прохоровского района госпитализировали с травмами грудной клетки.
Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее белгородец убил своего соседа за то, что тот слишком громко пел. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.