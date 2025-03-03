Мнения разделились: насколько белгородцы довольны работой Гладкова

Posted 3 марта, 12:00
Published 3 марта, 12:00
Modified 3 марта, 12:00
Updated 3 марта, 12:00
Редакция Бел.Ру решила узнать, насколько соответствует новому стандарту текущие успехи Вячеслава Гладкова и подготовила тематическая спецпроект.
Некоторые данные удалось получить из открытых источников, некоторые пришлось высчитывать по специальным формулам, а для других — проводить целые социологические опросы. Они публиковались в официальном Telegram-канале Бел.Ру. Суммарно в опросах приняли участие почти 4 тысячи человек. Рассмотрим результаты подробнее.
Первый из трёх показателей, которые оцениваются не по статистическим данным, а социологическим методом — уровень доверия к власти. Читателям задали вопрос: насколько они доверяют органам местной власти? Выбор стоял между вариантами «да», «нет» и «не знаю». Своё мнение решили выразить чуть меньше 1,4 тысячи человек.
Большая часть опрошенных — 40%, или 564 человека, — заявили, что не доверяют власти, ещё 36%, или 499 человек, что доверяют. Воздержались 24%, или 330 белгородцев.
Второй показатель, который оценивают по общественному мнению — удовлетворённость граждан условиями для занятий физкультурой и спортом. Вариант «не знаю», в данном и следующем случаях журналисты заменили на «хотелось бы больше», остальные остались без изменений. Свой ответ дали почти 1,3 тысячи человек.
Около 41%, или 516 опрошенных, считают, что условия для занятий спортом необходимо улучшать, удовлетворены ими оказались 30%, или 383 респондента, а полностью недовольны 29%, или 372 человека.
Закрыл тройку пунктов оценки эффективности губернаторов, который требует проведения опросов, уровень удовлетворенности участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. В этом опросе поучаствовали 1,3 тысячи человек.
За вариант «да» оставили голос 34%, или 439 участников, 42%, или 546, выразили мнение, что условия надо улучшать, а ещё 24%, или 320 человек, оказались недовольны полностью.