bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 12:00

Published 3 марта, 12:00

Modified 3 марта, 12:00

Updated 3 марта, 12:00

Белгородцы оказались скорее недовольны работой властей с населением

Мнения разделились: насколько белгородцы довольны работой Гладкова

3 марта 2025, 12:00
Фото: 1MI. Белгородцы оказались скорее недовольны работой властей с населением
Сюжет
Эксклюзив
В ноябре 2024 года указом президента были утверждены 20 показателей, по которым теперь будут оценивать работу губернаторов. А что думают сами жители?

Редакция Бел.Ру решила узнать, насколько соответствует новому стандарту текущие успехи Вячеслава Гладкова и подготовила тематическая спецпроект.

Некоторые данные удалось получить из открытых источников, некоторые пришлось высчитывать по специальным формулам, а для других — проводить целые социологические опросы. Они публиковались в официальном Telegram-канале Бел.Ру. Суммарно в опросах приняли участие почти 4 тысячи человек. Рассмотрим результаты подробнее.

Первый из трёх показателей, которые оцениваются не по статистическим данным, а социологическим методом — уровень доверия к власти. Читателям задали вопрос: насколько они доверяют органам местной власти? Выбор стоял между вариантами «да», «нет» и «не знаю». Своё мнение решили выразить чуть меньше 1,4 тысячи человек.

Большая часть опрошенных — 40%, или 564 человека, — заявили, что не доверяют власти, ещё 36%, или 499 человек, что доверяют. Воздержались 24%, или 330 белгородцев.

Второй показатель, который оценивают по общественному мнению — удовлетворённость граждан условиями для занятий физкультурой и спортом. Вариант «не знаю», в данном и следующем случаях журналисты заменили на «хотелось бы больше», остальные остались без изменений. Свой ответ дали почти 1,3 тысячи человек.

Около 41%, или 516 опрошенных, считают, что условия для занятий спортом необходимо улучшать, удовлетворены ими оказались 30%, или 383 респондента, а полностью недовольны 29%, или 372 человека.

Закрыл тройку пунктов оценки эффективности губернаторов, который требует проведения опросов, уровень удовлетворенности участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. В этом опросе поучаствовали 1,3 тысячи человек.

За вариант «да» оставили голос 34%, или 439 участников, 42%, или 546, выразили мнение, что условия надо улучшать, а ещё 24%, или 320 человек, оказались недовольны полностью.

Обман в трудоустройстве подростков? В Белгородской области разбираются в цифрах
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область ужесточает правила продажи энергетиков: что изменится?Гладков: сотрудничество с «Русагро» станет вкладом в спорт и образование белгородцевНе слабый пол: белгородская тяжелоатлетка Мария Груздова — о женском спорте
#Валерия Колесникова#Спецпроекты#Общество#Белгородская область#Спорт#Опрос#Трудоустройство#Эксклюзив#Участники СВО#Доверие к власти
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика