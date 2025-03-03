Мнения разделились: насколько белгородцы довольны работой Гладкова

Первый из трёх показателей, которые оцениваются не по статистическим данным, а социологическим методом — уровень доверия к власти. Читателям задали вопрос: насколько они доверяют органам местной власти? Выбор стоял между вариантами «да», «нет» и «не знаю». Своё мнение решили выразить чуть меньше 1,4 тысячи человек.