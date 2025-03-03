«Любитель дорогих часов»: как мошеннические кол-центры ведут досье на белгородцев

«Мы работали по одному такому центру, но он оказался за пределами нашей юрисдикции», — рассказывает специалист. «Однако, судя по имеющимся документам, у них есть реестр клиентов, где фиксируются интересы и предпочтения людей. Например, если человек — любитель дорогих часов, ему предложат „выгодную акцию“ именно на эту тему».