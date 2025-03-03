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Posted 3 марта, 14:30

Published 3 марта, 14:30

Modified 3 марта, 14:32

Updated 3 марта, 14:32

Белгородские правоохранители рассказали о работе мошеннических кол-центров

«Любитель дорогих часов»: как мошеннические кол-центры ведут досье на белгородцев

3 марта 2025, 14:30
Фото: 1MI.

Белгородские правоохранители рассказали о работе мошеннических кол-центров

Мошеннические кол-центры не просто обзванивают наугад — они ведут подробную статистику и создают досье на своих жертв, подстраивая сценарии обмана под их интересы. Как эта информация используется и почему Белгородская область так подвержена телефонным аферам?

Как рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД области Александр Алексеенко, мошеннические кол-центры ведут подробную статистику о своих потенциальных жертвах.

«Мы работали по одному такому центру, но он оказался за пределами нашей юрисдикции», — рассказывает специалист. «Однако, судя по имеющимся документам, у них есть реестр клиентов, где фиксируются интересы и предпочтения людей. Например, если человек — любитель дорогих часов, ему предложат „выгодную акцию“ именно на эту тему».

Специалист отметил, что доходы таких кол-центров колоссальны, и, к сожалению, Белгородская область является одним из самых уязвимых регионов.

Спикер добавил, что зачастую кол-центры работают в связке. Например, один кол-центр «обрабатывает» потенциальную жертву, обещая дополнительный заработок, а затем передаёт данные в другой центр, который предлагает «помощь» в выводе денег.

Таким образом, человек становится жертвой. Но на этом история не заканчивается: через некоторое время ему снова звонят и предлагают вернуть «замороженные» средства с брокерского счета, требуя за это дополнительную плату. И человек снова становится жертвой обмана.

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