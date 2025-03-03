«Любитель дорогих часов»: как мошеннические кол-центры ведут досье на белгородцев

Posted 3 марта, 14:30
Published 3 марта, 14:30
Modified 3 марта, 14:32
Updated 3 марта, 14:32
Как рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД области Александр Алексеенко, мошеннические кол-центры ведут подробную статистику о своих потенциальных жертвах.
«Мы работали по одному такому центру, но он оказался за пределами нашей юрисдикции», — рассказывает специалист. «Однако, судя по имеющимся документам, у них есть реестр клиентов, где фиксируются интересы и предпочтения людей. Например, если человек — любитель дорогих часов, ему предложат „выгодную акцию“ именно на эту тему».
Специалист отметил, что доходы таких кол-центров колоссальны, и, к сожалению, Белгородская область является одним из самых уязвимых регионов.
Спикер добавил, что зачастую кол-центры работают в связке. Например, один кол-центр «обрабатывает» потенциальную жертву, обещая дополнительный заработок, а затем передаёт данные в другой центр, который предлагает «помощь» в выводе денег.
Таким образом, человек становится жертвой. Но на этом история не заканчивается: через некоторое время ему снова звонят и предлагают вернуть «замороженные» средства с брокерского счета, требуя за это дополнительную плату. И человек снова становится жертвой обмана.
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