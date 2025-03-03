Камыш — главная угроза? Белгородская область готовится к битве с огнём

Posted 3 марта, 06:46
Published 3 марта, 06:46
Modified 3 марта, 06:48
Updated 3 марта, 06:48
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, исходя из температурного режима муниципальные власти должны предпринимать меры к выкосу камыша.
В одном из регионов РФ бушуют пожары, мы пока не можем предположить, что будет у нас с пожароопасным периодом. Но камыш всегда представляет большую угрозу, в том числе жилым домам.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что за неделю необходимо скосить камыш, убрать его и обеспечить защиту леса.
Напомним, согласно прогнозам, предоставленным «Гисметео», март обещает белгородцам по-настоящему весенние температуры. Ожидается, что температура не будет опускаться ниже нуля, солнце будет светить почти постоянно, а дожди будут редким явлением.