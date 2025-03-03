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Posted 3 марта, 06:46

Published 3 марта, 06:46

Modified 3 марта, 06:48

Updated 3 марта, 06:48

В Белгородской области займутся уничтожением камыша

Камыш — главная угроза? Белгородская область готовится к битве с огнём

3 марта 2025, 06:46
Фото: 1MI.

В Белгородской области займутся уничтожением камыша

Сюжет
Пожары
В связи с повышением температур и риском возникновения пожаров, в Белгородской области объявлена неделя борьбы с камышом, представляющим угрозу для жилых домов и лесных массивов.

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, исходя из температурного режима муниципальные власти должны предпринимать меры к выкосу камыша.

В одном из регионов РФ бушуют пожары, мы пока не можем предположить, что будет у нас с пожароопасным периодом. Но камыш всегда представляет большую угрозу, в том числе жилым домам.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что за неделю необходимо скосить камыш, убрать его и обеспечить защиту леса.

Напомним, согласно прогнозам, предоставленным «Гисметео», март обещает белгородцам по-настоящему весенние температуры. Ожидается, что температура не будет опускаться ниже нуля, солнце будет светить почти постоянно, а дожди будут редким явлением.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пожары#Экология#Температура#Весна#Камыш#Белгород#Вячеслав Гладков#Гисметео
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