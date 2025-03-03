ИТ-колледж в Белгородской области под угрозой срыва?

Предполагается, что ИТ-колледж будет структурным подразделением Белгородского индустриального колледжа. Эта организация в регионе готовит и выпускает специалистов по таким направлениям как веб-разработчик, программист, специалист по информационной безопасности и дизайнер. Для набора в ИТ-колледж будет открыто 125 мест.