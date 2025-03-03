ИТ-колледж в Белгородской области под угрозой срыва?

Posted 3 марта, 08:51
Published 3 марта, 08:51
Modified 3 марта, 08:53
Updated 3 марта, 08:53
Как отметил региональный министр образования Андрей Милёхин, в Белгородской области выстраивается система непрерывной подготовки ИТ-специалистов, которая позволяет обучать цифровым навыкам практически всех жителей региона. Открытие ИТ-колледжа обеспечит подготовку квалифицированных кадров для цифровой экономики региона.
Предполагается, что ИТ-колледж будет структурным подразделением Белгородского индустриального колледжа. Эта организация в регионе готовит и выпускает специалистов по таким направлениям как веб-разработчик, программист, специалист по информационной безопасности и дизайнер. Для набора в ИТ-колледж будет открыто 125 мест.
Особенностью обучения в ИТ-колледже стает обучение на уникальной образовательной платформе LXP IT-HUB. Все педагоги пройдут обучение по работе с цифровой платформой, чтобы с 1 сентября приступить к обучению по этой технологии.
Так будет выглядеть ИТ- колледж:
Начало приёма документов — 2 июня. Старт обучения — 1 сентября. Обучение бесплатное. Трудоустройство с третьего курса.
Глава региона отметил, что на сегодняшний день нет сметы на ремонт помещения и покупку оборудования, поэтому срок открытия колледжа под угрозой. Милёхин подтвердил, что проектно-сметной документации с экспертизой нет.
Гладков добавил, что открыть колледж должны были 1 сентября 2024 года, но срок перенесли. Несмотря на это, до сих пор ничего не готово.
Срок переноситься не будет. Вы всё делаете сознательно в составе группы, чтобы сорвать проект. Через неделю проектно-сметная документация должна быть.
Вячеслав Гладков
Ранее Гладков выразил согласие с мнением жительницы Белгорода, подчеркнув, что обучение в онлайн-формате негативно сказывается на уровне знаний студентов и не способствует развитию профессиональных навыков. Губернатор региона отметил, что у студентов наблюдаются все признаки легкомысленного отношения к учёбе.