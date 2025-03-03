Хинштейн прокомментировал кадровые изменения в курском правительстве

Posted 3 марта, 09:56
Published 3 марта, 09:56
Modified 3 марта, 09:58
Updated 3 марта, 09:58
Наталия Леонова, три года проработавшая директором цирка и старшим советником врио губернатора, была назначена врио министра образования, сообщают «Курские известия». Об этом на заседании регионального правительства рассказал Александр Хинштейн. Он отметил, что у Наталии Валерьевны есть педагогическое образование, она отлично зарекомендовала себя в работе с переселенцами и теперь, как ожидается, успешно справится с новой задачей.
Говоря об уходе Андрея Белостоцкого, Хинштейн пояснил, что это было его личное решение.
«Я несколько раз общался с ним, но Андрей Викторович сам попросил отпустить его», — сказал врио губернатора.
То же самое касается и ухода министра финансов Натальи Рудаковой. Хинштейн подчеркнул, что к её работе не было претензий и добавил:
«Каждый имеет право самостоятельно определять свою судьбу».
Напомним, что ранее в правительство Курской области ушёл работать бывший замгубернатора Белгородской области по строительству Владимир Базаров. Теперь он занимает пост врио заместителя губернатора Курской области.