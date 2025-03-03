Хинштейн прокомментировал кадровые изменения в курском правительстве

Наталия Леонова, три года проработавшая директором цирка и старшим советником врио губернатора, была назначена врио министра образования, сообщают «Курские известия». Об этом на заседании регионального правительства рассказал Александр Хинштейн. Он отметил, что у Наталии Валерьевны есть педагогическое образование, она отлично зарекомендовала себя в работе с переселенцами и теперь, как ожидается, успешно справится с новой задачей.