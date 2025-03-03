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Posted 3 марта, 09:56

Published 3 марта, 09:56

Modified 3 марта, 09:58

Updated 3 марта, 09:58

В Курской области произошли три кадровые перестановки

Хинштейн прокомментировал кадровые изменения в курском правительстве

3 марта 2025, 09:56
Фото: 1MI. В Курской области произошли три кадровые перестановки
На прошлой неделе в Курском правительстве произошли несколько важных кадровых изменений.

Наталия Леонова, три года проработавшая директором цирка и старшим советником врио губернатора, была назначена врио министра образования, сообщают «Курские известия». Об этом на заседании регионального правительства рассказал Александр Хинштейн. Он отметил, что у Наталии Валерьевны есть педагогическое образование, она отлично зарекомендовала себя в работе с переселенцами и теперь, как ожидается, успешно справится с новой задачей.

Говоря об уходе Андрея Белостоцкого, Хинштейн пояснил, что это было его личное решение.

«Я несколько раз общался с ним, но Андрей Викторович сам попросил отпустить его», — сказал врио губернатора.

То же самое касается и ухода министра финансов Натальи Рудаковой. Хинштейн подчеркнул, что к её работе не было претензий и добавил:

«Каждый имеет право самостоятельно определять свою судьбу».

Напомним, что ранее в правительство Курской области ушёл работать бывший замгубернатора Белгородской области по строительству Владимир Базаров. Теперь он занимает пост врио заместителя губернатора Курской области.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Политика#Курская область#Правительство#Хинштейн
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