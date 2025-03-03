Гладков vs показатели: как оценят работу белгородского губернатора по новой системе?

Posted 3 марта, 11:30
Published 3 марта, 11:30
Modified 3 марта, 11:30
Updated 3 марта, 11:30
После начала спецоперации глава Белгородской области Вячеслав Гладков сумел себя зарекомендовать, даже сейчас он занимает сильную позицию среди глав регионов по мнению Кремля. Но удастся ли ему сохранить текущее положение?
В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ об утверждении показателей эффективности для губернаторов. Теперь работу глав будут оценивать сразу по 21 показателю. Журналисты решили узнать, как оценят начальники работу Гладкова согласно новым критериям: подсчитали статистику, провели опросы и пообщались с экспертами. На основе собранных данных редакция Бел.Ру подготовила тематический спецпроект.
Далее кратко расскажем, о каких показателях идёт речь, как их высчитывали и как проводили соцопросы.
Однозначный ответ дать сложно, в каждом конкретном случае технология подсчёта разнилась. В некоторых случаях можно было воспользоваться статистическими данными, которые в открытый доступ публиковали местные органы власти.
Чтобы оценить уровень доверия населения к органам власти, достаточность и полноту условий для занятий спортом, а также удовлетворённость размером помощи участникам СВО в Белгородской области пришлось провести социологические опросы. Их редакция Бел.Ру публиковала в своём Telegram-канале. В них приняли участие чуть меньше 1,4 тысяч человек, почти 1,3 тысячи человек и 1,3 тысячи человек соответственно.
В других случаях журналистам пришлось опираться исключительно на общероссийские показатели. Иногда при анализе сравнивались текущие данные с показателями за последние несколько лет, чтобы оценить динамику изменений.
Иногда процесс расчётов был более сложным. Например, чтобы оценить уровень образования в регионе, необходимо было учесть несколько факторов:
Всего для губернаторов и органов исполнительной власти подготовили 21 критерий эффективности. Они затрагивают разные сферы жизни граждан. По данным Бел.Ру, итоговые цифры для Белгородской области выглядят таким образом: