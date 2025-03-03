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Posted 3 марта, 11:30

Published 3 марта, 11:30

Modified 3 марта, 11:30

Updated 3 марта, 11:30

Работу белгородского губернатора Гладкова оценили по новой системе после указа Путина

Гладков vs показатели: как оценят работу белгородского губернатора по новой системе?

3 марта 2025, 11:30
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Работу белгородского губернатора Гладкова оценили по новой системе после указа Путина

Журналисты подсчитали 20 показателей эффективности губернатора Гладкова

Сюжет
Эксклюзив
Доверие к власти — 36%, уровень бедности — 5,6%, а 24% бойцов СВО недовольны реабилитацией. Зато качество окружающей среды 120,33%. Как оценили работу Гладкова?

После начала спецоперации глава Белгородской области Вячеслав Гладков сумел себя зарекомендовать, даже сейчас он занимает сильную позицию среди глав регионов по мнению Кремля. Но удастся ли ему сохранить текущее положение?

В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ об утверждении показателей эффективности для губернаторов. Теперь работу глав будут оценивать сразу по 21 показателю. Журналисты решили узнать, как оценят начальники работу Гладкова согласно новым критериям: подсчитали статистику, провели опросы и пообщались с экспертами. На основе собранных данных редакция Бел.Ру подготовила тематический спецпроект.

Далее кратко расскажем, о каких показателях идёт речь, как их высчитывали и как проводили соцопросы.

Как делали подсчёты?

Однозначный ответ дать сложно, в каждом конкретном случае технология подсчёта разнилась. В некоторых случаях можно было воспользоваться статистическими данными, которые в открытый доступ публиковали местные органы власти.

Чтобы оценить уровень доверия населения к органам власти, достаточность и полноту условий для занятий спортом, а также удовлетворённость размером помощи участникам СВО в Белгородской области пришлось провести социологические опросы. Их редакция Бел.Ру публиковала в своём Telegram-канале. В них приняли участие чуть меньше 1,4 тысяч человек, почти 1,3 тысячи человек и 1,3 тысячи человек соответственно.

В других случаях журналистам пришлось опираться исключительно на общероссийские показатели. Иногда при анализе сравнивались текущие данные с показателями за последние несколько лет, чтобы оценить динамику изменений.

Иногда процесс расчётов был более сложным. Например, чтобы оценить уровень образования в регионе, необходимо было учесть несколько факторов:

  1. Доступность дошкольного образования;
  2. Процент населения в возрасте от 15 до 21 года, охваченного образованием;
  3. Долю работающих с профессиональным образованием, а также процент граждан, получивших профессиональное или дополнительное профессиональное образование.

Показатели эффективности Вячеслава Гладкова

Всего для губернаторов и органов исполнительной власти подготовили 21 критерий эффективности. Они затрагивают разные сферы жизни граждан. По данным Бел.Ру, итоговые цифры для Белгородской области выглядят таким образом:

  • Уровень доверия к власти: 36% доверяют, 40% — не доверяют, 24% — воздержались.
  • Численность населения Белгородской области: 1 500 659 человек.
  • Суммарный коэффициент рождаемости: 1,12 (по состоянию на 2023 год)
  • Предполагаемая продолжительность жизни: в среднем — 73,7 года, для женщин — 79,27, для мужчин 68,16 (на 2023 год)
  • Уровень бедности: 5,6% белгородцев имеют доход ниже регионального прожиточного минимума.
  • Удовлетворённость граждан условиями для занятий физкультурой и спортом: 30% удовлетворены, 41% считают, что необходимо улучшить условия, а 29% — полностью недовольны.
  • Удовлетворённость участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения и дальнейшего трудоустройства: 34% удовлетворены, 42% думают, что требуются улучшения, а 24% — полностью недовольны.
  • Уровень образования: 83,52% (по состоянию на 2023 год)
  • Эффективность системы поддержки развития способностей и талантов у детей и молодых людей: 41,6% (на 2023 год)
  • Доля людей, занимающихся добровольческой деятельностью и волонтёрством: 6,49% (на 2024 год)
  • Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности: 435,3% (на 2023 год)
  • Количество семей, улучшивших жилищные условия: 44 тысяч семей (по состоянию на 2024 год)
  • Объём ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости: в 2024 году застройщики возвели 853,2 тысяч квадратных метров жилья.
  • Качество среды для жизни в опорных населённых пунктах: для Белгородской области в целом (по состоянию на 2023 год, без учёта посёлков) — 214 из 360 баллов, в Короче — 223, в Грайвороне — 220, в Шебекино — 219, в Новом Осколе – 212, в Валуйках — 207, в Алексеевке — 187, в Бирюче — 180. Неблагоприятным считается только последний.
  • Доля автодорог, соответствующих нормативам: 85,57% (на конец 2024 года)
  • Доля парка общественного транспорта с нормативным сроком эксплуатации в агломерациях и городах: общероссийский показатель - 13,6% (на конец прошлого года)
  • Качество окружающей среды: 120,33% (на 2023 год)
  • Темп роста реального среднедушевого денежного дохода жителей: 110,6% (на 2023 год)
  • Темп роста физического объёма инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета: 96,4%
  • Темп роста дохода в расчёте на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства: данных в открытых источниках найти невозможно, поэтому этот показатель не учитывается.
  • «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования: 98,3% (на 2023 год).
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#Валерия Колесникова#Спецпроекты#Белгородская область#Эксклюзив#Окружающая среда#Белгород#Вячеслав Гладков#Жилищные условия#Уровень бедности#Показатели эффективности#Доверие к власти
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