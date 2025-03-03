Гладков vs показатели: как оценят работу белгородского губернатора по новой системе?

Чтобы оценить уровень доверия населения к органам власти, достаточность и полноту условий для занятий спортом, а также удовлетворённость размером помощи участникам СВО в Белгородской области пришлось провести социологические опросы. Их редакция Бел.Ру публиковала в своём Telegram-канале. В них приняли участие чуть меньше 1,4 тысяч человек, почти 1,3 тысячи человек и 1,3 тысячи человек соответственно.