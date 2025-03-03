bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 10:35

Published 3 марта, 10:35

Modified 3 марта, 10:37

Updated 3 марта, 10:37

Гладков сообщил о продлении компенсации аренды жилья белгородцам

Гладков сообщил о продлении компенсации аренды жилья белгородцам

3 марта 2025, 10:35
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Хорошие новости
Необходимость в этой мере поддержки до сих пор есть, отметил Гладков. Он объяснил, кто продолжит её получать и как долго.

Жители белгородского приграничья, которые лишились своих домов из-за ударов со стороны Украины, продолжат получать компенсации за аренду жилья. Выплаты в размере 20 тыс. рублей обычным семьям и 40 тыс. — многодетным будут переводить белгородцам до тех пор, пока ситуация в регионе не улучшится.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что сокращать поддержку не будут, однако планируется усилить контроль за целевым использованием средств. Для этого и создали рабочую группу, которую возглавил врио первого замгубернатора Илья Пономарёв.

Добавим, что с прошлого лета компенсация рассчитывается по договору аренды, но не превышает установленных лимитов. Подать документы можно ежедневно в соцзащиту по месту жительства или в областное министерство.

За всё время СВО такие выплаты получили уже более 7 тыс. человек.

Изучить поселения, жителям которых полагается выплата, можно на скриншотах ниже.

Адреса, переселенцам из которых полагается выплата
Адреса, переселенцам из которых полагается выплата
Адреса, переселенцам из которых полагается выплата
Адреса, переселенцам из которых полагается выплата. Фото: областное правительство
В Белгородской области усилят контроль за компенсацией аренды пострадавшим
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков: более 7 тысяч белгородцев получили компенсации за аренду жилья с начала СВОКаждая копейка должна работать: на белгородский АПК выделили ещё 2 млрд рублейВодитель отсудил у Белгороддорстроя компенсацию за повреждённое из-за выбоины авто
#Александра Склярова#Белгородская область#Компенсация#Белгород#Вячеслав Гладков#Компенсация жилья#Хорошие новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика