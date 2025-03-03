Гладков сообщил о продлении компенсации аренды жилья белгородцам

Posted 3 марта, 10:35
Published 3 марта, 10:35
Modified 3 марта, 10:37
Updated 3 марта, 10:37
Жители белгородского приграничья, которые лишились своих домов из-за ударов со стороны Украины, продолжат получать компенсации за аренду жилья. Выплаты в размере 20 тыс. рублей обычным семьям и 40 тыс. — многодетным будут переводить белгородцам до тех пор, пока ситуация в регионе не улучшится.
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что сокращать поддержку не будут, однако планируется усилить контроль за целевым использованием средств. Для этого и создали рабочую группу, которую возглавил врио первого замгубернатора Илья Пономарёв.
Добавим, что с прошлого лета компенсация рассчитывается по договору аренды, но не превышает установленных лимитов. Подать документы можно ежедневно в соцзащиту по месту жительства или в областное министерство.
За всё время СВО такие выплаты получили уже более 7 тыс. человек.
Изучить поселения, жителям которых полагается выплата, можно на скриншотах ниже.