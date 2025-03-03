Гладков сообщил о продлении компенсации аренды жилья белгородцам

Жители белгородского приграничья, которые лишились своих домов из-за ударов со стороны Украины, продолжат получать компенсации за аренду жилья. Выплаты в размере 20 тыс. рублей обычным семьям и 40 тыс. — многодетным будут переводить белгородцам до тех пор, пока ситуация в регионе не улучшится.